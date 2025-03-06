شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدى تشيد بمسلسلي قلبى ومفتاحه وإخواتى: المنافسة بين المخرجين كمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الإعلامية الكبيرة لميس الحديدى بمسلسلي قلبى ومفتاحه وإخواتى، والذى يعرضان في رمضان وحققا نجاحا كبيراً منذ انطلاق عرضهما في الموسم الرمضانى، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية آرائها الشخصية على فيس بوك قائلة : فى مسلسلات رمضان هذا العام المنافسه ليست فقط بين النجوم لكن أيضا بين المخرجين. وأتوقف هنا أمام تامرمحسن ومحمدشاكرخضير اللى بيقدموا دراما بإيقاع ولون وتصوير يخطف عينك ويشغل عقلك عن السائد ويخليك دايما منتبه لأدق التفاصيل .



تامر محسن فى قلبى ومفتاحه مايسترو بارع قدم نجومه فى أشكال غير متوقعة . مخرج قادر أن يستغل كل طاقات الممثلين ليظهروا بشكل لم نره من قبل، ومي عزالدين فى حالة نضج فنى واضح -رغم آلامها الشخصية بعد وفاة والدتها مؤخرا إلا أن فيها إشعاع لا يطل من جمال ملامحها فقط بقدر اعتمادها على التمثيل .



آسر ياسين بنشوفه أيضا بشكل جديد ليس النجم الوسيم لكن الممثل الهادىء جدا القادرعلى امتلاك مشاعره، الصوت المنخفض، فى مقابل صوت دياب الصاخب والمتمكن جداً ، فارق بين عالمين، أشرف عبد الباقي يقدم أيضا واحداً من أهم أدواره ومحمود عزب اختيار رائع وإضافه للعمل.



اما إخواتى مع محمد شاكر خضير فهو ايضا سيمفونيه بتفاصيل لا تخطئها .. نيللى كريم ، كنده علوش ، روبى و جيهان الشماشرجى اختيارات ذكية جداً لكل شخصية نيللى التى تضيف لرصيدها الكبير خطوة مهمة و إطلالتها فارقة فى العمل ، كنده مفاجأه العمل بكل المقاييس دور يكتشفها بحق، روبى فى مكانها الصحيح و جيهان الشماشرجى تخرج سريعاً من فكره البنت الحلوة ،حاتم صلاح وعلى صبحى فى أدوار جديدة تماما. اختيارات مخرج جرىء .



تفاصيل خضير كثيرة من أغنيات شيرين، المونتاج على التوازى فى الحلقه الرائعة ، نهاية الحلقات المشوقة و اختياراته لضيوف الشرف ، احمد حاتم ، محمد ممدوح الرائع ( صوت النفس العالى قبل ان يموت كان مهماً) المخرج هو مايسترو العمل، كل لقطة صغيرة تكشف لك الفروق حين يكون المخرج مجتهداً يسعى ان يصنع نجاحاً حقيقياً.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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