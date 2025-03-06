سارة طيبة تشكر فريق يوميات رجل عانس.. وكيف تفاعل الفنانون معها؟

سارة طيبة: أتمنى تكون حلقة خفيفة لطيفة عليكم

https://www.instagram.com/p/DG05hcUInTf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG05hcUInTf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading ‏https://www.instagram.com/p/DG05hcUInTf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‏

مسلسل "يوميات رجل عانس"

آخر أعمال الفنانة سارة طيبة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 04:21 مساءً - شاركت الفنانةمتابعيها عبر حسابها على إنستغرام صوراً وفيديوهات لها مع أبطال العمل في مسلسل "يوميات رجل عانس" من الحلقة التي حملت عنوان "جلسة نفسية".الصور التي نشرتهاجمعتها بالفنان إبراهيم الحجاج والفنانة فتون الجار الله وفريق العمل، وعلقت عليها قائلة: "الدكتورة هدى، شكر كبير لفريق العمل الجميل، أتمنى تكون حلقة خفيفة لطيفة عليكم"، ومازحت الفنان إبراهيم الحجاج بطل العمل قائلة: "والصراحة يا عبد الله، راحت عليك جلسات نفسية مجانية".وتفاعل معها الجمهور والفنانون مع الحلقة وأثنوا عليها.وكتب الفنان: "شرفتينا فعلاً،️ رهيبة ومتألقة دائماً يا سارة وسريعة بديهة"، فيما كتبت الفنانة فتون الجار الله: "دكتورة، أحتاج جلسات زيادة بعد اللي صار"، أما الفنانة إلهام علي فكتبت: "حلقة لطيفة وجميلة؛ كنتِ رائعة"، وكذلك علقت الفنانة شجون الهاجري ووضعت قلوباً بيضاء لهم، فيما كتب متابع: "شكراً دكتورة هدى"، وعلقت متابعة أخرى وكتبت: "الحلقة رهيبة"."يوميات رجل عانس" هو مسلسل تدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج؛ ما يجعله عرضة للعديد من الضغوط من العائلة والمجتمع، التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، وﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجار الله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، فيصل الدوخي، سارة طيبة.وكان آخر عمل للفنانة سارة طيبة هو الفيلم السينمائي "ميرا ميرا ميرا" تدور قصة الفيلم في حي مهدد بالهدم في جدة، حين يفقد "سعيد" قدرته على الكلام فجأة، ولكن كلمة واحدة فقط تخرج من فمه، وهذه الظاهرة تقوده لاكتشاف نتيجة غامضة، وتتوالى أحداث العمل، والفيلم بطولة: سارة طيبة، إسماعيل الحسن، خالد يسلم، كتابة عبد العزيز العيسى، وإخراج خالد زيدان.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»