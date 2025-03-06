أحمد العونان يعلن عن موعد عرض مسرحيته الجديدة المسرحية المحترقة

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"مرضي ودحام2"

"واي فاي 5"

برنامج"مخمخ"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 04:21 مساءً - أعلن الفنانعن مسرحيته الجديدة التي سوف تبدأ عروضها بأول أيام عيد الفطر، ونشر بوستر المسرحية وعلق قائلاً: "تم فتح الشباك، المسرحية المحترقة، بعيد الفطر 2025، تأليف وإخراج يوسف الحشاش، على مسرح نادي السالمية الرياضي. واختتم وكتب: "حياكم الله".ويشارك الفنان أحمد العونان بالموسم الرمضاني بعدد من الأعمال منها: مسلسل "مرضي ودحام 2" على تلفزيون قطر، "وواي فاي 5 " على mbc، وبرنامج "مخمخ" على منصة شاشا.ويُعرض الآن للفنان أحمد العونان الموسم الثاني من مسلسل "مرضي ودحام"، وهو من إخراج وإنتاج عبد الله العراك، الذي عرض موسمه الأول في رمضان 2024، على قناة قطر، والمسلسل يأتي في إطار كوميدي، تدور أحداث المسلسل حول النسيبين "مرضي" و"دحام"، والمشاكل المتعددة التي تقع بين الزوجين "مرضية" و"دحام"، ومحاولة "مرضي" للإصلاح بينهما، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الله العراك، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الكندري وفيصل البلوشي، ومن بطولة الفنان عبد الناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبد الله، سلطان الفرج، فاطمة الطباخ، وإيمان فيصل.يقدم "واي فاي 5" مجموعة متنوعة من الإسكتشات والفقرات الكوميدية التي تجمع بين السخرية من الواقع، وتقليد المشاهير والشخصيات العامة، وتناول العديد من المواضيع الاجتماعية بشكلٍ ساخر وكوميدي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ نواف سالم الشمري، ومن بطولة الفنان حبيب الحبيب، أحمد العونان، وأسعد الزهراني، وقد قُدم منه عدد من المواسم، وهي: "واي فاي 1"، "واي فاي 2"،"واي فاي 3"، "واي فاي 4".وبرنامج "مخمخ" يُعرض الآن بشهر رمضان، ويتكون من 20 حلقة، وهو برنامج مسابقات تقديم ملاك العسكر وعبد الله زيادة والفنانين أحمد العونان وفهد البناي.

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