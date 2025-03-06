دينا الشربيني تتحدث عن انفصالها عن حبيبها وتعرضها لجلطة قلبية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية دينا الشربيني عن تفاصيل جديدة حول حياتها الخاصة وأشارت الى انها انفصلت عن حبيبها الذي اعلنت دخولها في علاقة معه في بداية 2024 : "كنت أعلنت عن دخولي في قصة حب بدايات 2024، إلا أنه لم يكلل الأمر بالارتباط الرسمي، ومحصلش نصيب الشخص ده كان من أحسن الناس اللي قابلتهم في حياتي، حتى لو مش أحسنهم".

وتابعت في لقائها مع الاعلامي أنس بو خش : "ما زلنا أصدقاء مقربين، ونتحدث باستمرار، ولا يوجد علاقة عاطفية الآن". واستغلت الحلقة لكي تؤكد ان حبيبها ليس مقدم الحلقة أنس بو خش كما اشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت دينا عن المرحلة الصعبة التي مرت بها بعد وفاة والدها وقالت : "بعد وفاة والدي، جت لي جلطة، وأول مرة أقول الكلام ده