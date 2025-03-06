صورة العلم اللبناني مشطوباً تغضب نجوى كرم.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن غضبها بسبب لجوء بعض الناشطين لرفع علم لبنان مشطوباً كنوع من المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة.



وكتبت نجوى كرم: "حقّقوا مساواة الرجل والمرأة وين ما بدّكن وكيف ما بدكن..

اوعى حدا يمهِّد لشي... !!! لأنّو اللي بدّو يمدّ إيدو على العلم اللّبناني، بدّنا نقطعها".

وكانت نجوى كرم قد تحدثت عن تفاصيل عديدة حول حياتها، وذلك خلال حلولها ضيفة على الحلقة الأولى من برنامج "على طاولة منى"، الذي تقدمه الشيف منى موصلي.

ومن بين المواضيع التي تحدثت عنها نجوى كرم، علاقتها وزوجها رجل الأعمال الأماراتي عمر الدهماني مع المطبخ، والطريقة التي تهتم به من خلالها، من حيث المأكولات التي تطبخها له، فأتى رد نجوى رومانسياً إلى أبعد الحدود، وقالت: "بحب أعطيه قلبي.. قلبي بعطيه". وأشارت إلى أنه يحب بعض المأكولات من المطبخ اللبناني، منها الملوخية، والتبولة التي تحضرها نجوى بنفسها.