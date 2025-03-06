الشامي يصف شارة مسلسل "تحت سابع أرض" بـ "سقطة" لهـ ـذا السبب!

ميرنا وليد - بيروت - حققت شارة مسلسل "تحت سابع أرض" التي غناها الفنان السوري الشامي، نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، إذ تخطت الأغنية في الأسبوع الأول لإطلاقها، الـ 4 مليون مشاهدة على يوتيوب.



ولاقتالأغنية تفاعلا واسعا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وانقسمت الآراء حول الأغنية بين من اعجب بكلماتها وألحانها، وبين من اعتبرها مختلفة عن أغاني الشامي السابقة.

ورد الشامي على منتقدي الأغنية عبر حسابه الرسمي، إذ كتب في منشوره بطريقة طريفة: "بدي اعترف، الاغنية الاخيرة كانت سقطة، سقطت من الترند ١،‏ للترند ١ و توب 10 عالمياً".

وأضاف: "لاقونا بعد رمضان بكل جديد ".

يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان الشامي، وتوزيع إليان دبس.