ميرنا وليد - بيروت - صمم المصمم المصري هاني البحيري أزياء مسلسل "جذوة"، وكان لنا لقاء معه خلال تواجده في المؤتمر الصحفي الخاص بالعمل.

في اللقاء البحيري وجه رسالة للممثلة نبيلة عبيد التي تقوم ببطولة "جذوة"، وتحدث عن العمل وعن مشاركته كمصمم أزياء فيه.

كما تحدث البحيري عن افتخاره بإرتداء أزياء من صناعة مصرية، وعن تصميم فستان الزفاف الذي ارتدته ملكة جمال مصر لوجينا صلاح.

ووجه البحيري رسالة للبنان، كما تحدث عن حياته العائلية، وعن لحظة إثارة الجدل في مسيرته، وعلق على فستان الممثلة المصرية نادية الجندي الذي أحدث ضجة في حفل Joy Awards.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر تصاميم " جذوة " بتوقيع هاني البحيري وهذه الرسالة التي وجهها لنبيلة عبيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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