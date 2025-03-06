سارة أبي كنعان تعترف بحبّ أحمد داوود بعد إنقاذ الأخير حياتها في “الشّرنقة”

شهدت الحلقة السّابعة من مسلسل “الشّرنقة” الكثير من الأحداث التّشويقيّة منها القضاء على جلال العشري (رامي الطّمباري) وهو تاجر مخدّرات كبير وذلك بعد معركة بالأسلحة النّاريّة استمرّت عدّة دقائق، إثر اختطاف رجال “العشري” دنيا (سارة أبي كنعان) مديرة مكتب حازم النّشّار (أحمد داوود) الذي يمثّل شخصيّتَين هما حازم النّشّار وإيساف.

في سياق الأحداث، اعترفت دنيا بحبّها لحازم أو إيساف (أحمد داوود) بعدما عرّض حياته للخطر من أجل إنقاذها من رجال “العشري”. وبادلها حازم الاعتراف نفسه ووعدها بأنّها لن تغادر أي مكان من دون حراسة خاصّة بظلّ التّهديدات التي تلاحقهما. في سياق الأحداث أيضًا استيقظ إيساف (أحمد داوود) على كابوس بعد رؤيته محسن مرجان (صبري فوّاز) أثناء حديثهما معًا حول تجارة المخدّرات.

ثم خرج حازم من منزله وقاد سيّارته إذ شعر بأنّ أحدًا يراقبه ليتبيّن أنّها سلمى زوجته (مريم الخشت) فيستعيدا ذكرياتهما خلال الحلقة السّابقة بعد وفاة ابنهما.

نذكر أنّ المسلسل المصريّ “الشّرنقة”، من إنتاجات منصّة “watch it” الأصليّة ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد داوود وسارة أبي كنعان باقة كبيرة من الممثّلين منهم: صبري فوّاز، مريم الخشت، علي الطّيّب وغيرهم.

أما ترتيب منصة watch it لأكثر ١٠ مسلسلات مشاهدة في مصر:

الاول- ولاد الشمس

الثاني- فهد البطل

الثالث- الكابتن

الرابع- قلبي ومفتاحه

الخامس-الشرنقة

السادس- حكيم باشا

السابع-شهادة معاملة اطفال

الثامن- إخواتي

التاسع- وتقابل حبيب

العاشر- جودر