مدحت العدل في خطوة ضخمة وغير مسبوقة عن حياة “أمّ كلثوم”

إحتفالًا بمرور خمسين عامًا على رحيل كوكب الشّرق السّيّدة أمّ كلثوم، أعلن السّيناريست المصريّ مدحت العدل عن تقديم أوّل عمل مسرحيّ موسيقيّ يتناول سيرتها.

في التّفاصيل، أنّ “مدحت العدل” عقد مؤتمرًا صحفيًّا بالمناسبة إذ نشر عبر حسابه الرّسميّ على “فيسبوك”، أكثر من صورة من المؤتمر وعلّق: “من المؤتمر الصّحفي للإعلان عن المسرحيّة الموسيقيّة الضّخمة وغير المسبوقة عن حياة سيّدة الغناء العربيّ “أمّ كلثوم” التي تقدّمها شركة “العدل” جروب ستوديوز “كأوّل أعمالها بالاشتراك مع شركة “سي سينما للإنتاج”، مع البنك التّجاريّ الدّوليّ (CIB) كأوّل راعي رئيسيّ ورسميّ لهذا الحدث الضّخم وبحضور السّيّد عمرو الجنايني، المنتجَين هاني نجيب وأحمد فهمي، المخرج أحمد فؤاد، ورثة السّيّدة أمّ كلثوم، الشّاعر أحمد رامي، الموسيقيّ رياض السّنباطي، الموسيقيّ بليغ حمدي، أ. د. حسام لطفي الممثّل القانوني للورثة، السّيّدتَين عفت عبدالوهّاب وزينب أباظة من ورثة وعائلة الموسيقار محمّد عبدالوهّاب، بالإضافة إلى السّيّدة نادية مبروك رئيس مجلس إدارة شركة “صوت القاهرة” المالكة لصوت أمّ كلثوم”.

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نذكر انّ مدحت العدل كان قد صرّح في أكثر من مناسبة أنّه كان يحلم بهذا المشروع منذ سنوات طويلة.

كما كشف أنّه سيستعين بتقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ في العمل، كما أنّ المسرحية لن تقتصر على مسيرة أمّ كلثوم الفنّيّة بل ستتطرّق إلى جوانب أخرى من حياتها وسيتِمّ عرضها في مصر ثمّ ستجول في كلّ أنحاء العالم.