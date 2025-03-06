كم دفعت نتفلكس لميغان ماركل والأمير هاري؟ هذا هو الرقم المذهل

أطلقت ميغان ماركل أخيرًا مسلسلها على نتفلكس، ويظهر الأمير هاري عدّة مرّات. سيحقّق الزّوجان ثروة ضخمة، لكنّ الأمر لا يتعلّق بهذا المشروع فقط إذ وقّعا عقدًا مع منصّة البثّ منذ بضع سنوات.

وفي عام ٢٠٢٠، وقّع الزّوجان صفقة ضخمة مدّتها خمس سنوات مع نتفلكس من المقرر أن تنتهي هذا العام. تجديد الصّفقة محل شكّ، لكن مبلغًا جيّدًا من المال على الطّاولة قد يغيّر الأمور

تعتمد المشاريع التي شاركوا فيها مع منصّة البثّ على الإنتاج، لكنّهم كسروا القالب حقًّا في عام ٢٠٢٢ عندما قدّموا “هاري وميغان”.

في عام ٢٠٢٠، وقّعا عقدًا مع نتفلكس وحصل الزوجان على مئة مليون دولار. لقد أصدرا خلال تلك الفترة أربعة مسلسلات، وفي الحقيقة أنّ برامجهما أصليّة وغير مكتوبة تولّد الكثير من الفضول لدى الجمهور، ممّا يولد العديد من المعجبين الجدد في كلّ مشروع يفكّران به

في الوقت الحاليّ لا يُعرف ما إذا كانت نتفلكس تخطّط لعرض آخر لتجديد عقد الزّوجَين، ومع ذلك، يبدو أن مئة مليون دولار لمدة خمس سنوات لن تكون كافية وسيحاولان البحث عن المزيد من المال. ومن المؤكّد أنّ منصّات البثّ الأخرى مثل Apple TV وAmazon ستكون وراء الكواليس تراقب كيف يخطّطون لكلّ هذا، إذ ستكون هناك فرصة “سوقيّة” كبيرة.

تنتج ميغان، دوقة ساسكس، برنامج With Love, Meghan، وهو مسلسل على نتفلكس يتناول الطّبخ والبستنة والصّداقة، بالتعاون مع Archewell وSony Pictures. من إخراج مايكل ستيد وقيادة ليا هاريتون، وهو مرتبط بعلامتها التّجارية American Riviera Orchard. تمّ الإعلان عنه في أوائل عام ٢٠٢٥، وتمّ تأجيل عرضه الأوّل، الذي كان من المقرر أصلًا في الخامس عشر من يناير، إلى الرّابع من مارس بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وكانت ردود الفعل من المعجبين حتّى الآن إيجابيّة، وهو الأمر الذي من المؤكّد أنه يولّد الكثير من الضّجيج لنتفلكس، إذ ستنتهي علاقة الزّوجين هذا العام وسيتعين زيادة المبلغ الذي دفعاه وهو مئة مليون دولار إذا أرادا الحصول على مسلسل لأحد أكثر الأزواج شهرة في العالم.