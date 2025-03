حفل توزيع جوائز إيمي ٢٠٢٥: التّرشيحات، تاريخ الحفل، متى وأين تشاهده؟

حدّدت لجنة تحكيم جوائز إيمي لعام ٢٠٢٥ رسميًّا موعدًا للبثّ المباشر، ممّا يمثّل عودة الحفل المرموق إلى جدوله المعتاد في سبتمبر. وبحسب موقع “هوليوود ريبورتر”، سيتِمّ بثّ الحفل الـسّابع والسّبعين مباشرة على الهواء يوم الأحد في الرّابع عشر من سبتمبر على شبكة CBS، وسيتِم بثّه عبر خدمة Paramount Plus.

وهذا يمنحك ما يقارب من ستّة أشهر لمشاهدة عروض مثل Nobody Wants This على Netflix من المؤكّد أنّه سيدخل السّباق هذا العام، أو Somebody Somewhere من HBO الذي لم يحظَ بالتّقدير الكافي الذي بُثّت الحلقة النّهائيّة من مسلسله في ديسمبر ٢٠٢٤ ويستحقّ بالتّأكيد أن يكون في السّباق. إذا كنت لا تشاهد الموسم الثّالث من The White Lotus حاليًّا، فقد يكون الآن وقتًا مناسبًا للبدء في مشاهدته أيضًا، لأنّه أقرب ما يمكن أن يصل إليه العرض ليكون أمرًا مؤكّدًا في حفل توزيع جوائز Emmys.

سيكون الحدث تكريم المسلسلات والمسلسلات القصيرة والأفلام المصمّمة للتّلفزيون والتي تمّ بثّها (أو سيتِم بثّها) بين الأوّل من يونيو ٢٠٢٤ والحادي والثّلاثين من مايو ٢٠٢٥.

سيتم الكشف عن التّرشيحات يوم الثّلاثاء في الخامس عشر من يوليو، على موقع Emmys.com التّابع لأكاديمية التّلفزيون.

سيتِمّ بث حفل توزيع جوائز Emmys السّابع والسّبعين مباشرة على قناة CBS وسيتِمّ بثّه مباشرة على Paramount+ (لمشتركي Paramount+ مع Showtime). وسيكون الحفل متاحًا للبثّ المباشر في اليوم التّالي لجميع مستخدمي Paramount+.

سيقام حفل توزيع جوائز إيمي في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

لم يتّم الإعلان عن المضيف (أو المضيفين!) حتّى الآن. فقد تولّى الثّنائي الأب والابن يوجين ليفي ودين ليفي، مؤسّسا برنامج Schitt’s Creek (الذي فازا بجائزتَي Emmys)، تقديم الحدث في عام ٢٠٠٤. على أن يتِمّ الإعلان عن مقدّميّ العروض في تاريخ قريب.

وسوف يتبع البثّ المباشر لحفل توزيع جوائز Emmy للفنون الإبداعيّة المسجّل مسبقًا، والذي سيقام في السّادس والسّابع من سبتمبر/أيلول.