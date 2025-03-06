شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة7.. هل ينفذ ولعة ومفتاح نصيحة شعيب بقتل أو حبس ماجد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 6، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بضبط "بابا ماجد" محمود حميدة مكان الشقة الذى يقطن بها "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي ومعهم الأطفال الذين هربوهم من دار الأيتام.

كما وجد "ماجد" المال الذى كان سرقه "مفتاح" في أولى الحلقات، ويترقب الجمهور ماذا سيفعل، هل سينتقمون كما نصحهم "شعيب" علاء مرسي خلال نفس الحلقة بأن عليهم أن يتخلصوا من "بابا ماجد" بحبسه أو قتله.. هذا ما سنراه فى الحلقة 7 من مسلسل ولاد الشمس.

قصة مسلسل ولاد الشمس



ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس



مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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