شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العتاولة 2.. باسم سمرة على طريقة هاني البحيري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

لفت النجم باسم سمرة الأنظار من خلال مسلسل العتاولة حيث ظهر في حلقة أمس وهو يرتدي باروكة على طريقة مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وهو المشهد الذي لاقي تفاعل شديد من جمهور السوشيال ميديا.

وفي سياق متصل كان النجم أحمد السقا تلقى ضربة بالشومة في رأسه بطريقة الخطأ أثناء تصوير مشهد أكشن في أحداث مسلسل العتاولة 2 الذى يعرض فى شهر رمضان 2025، تسببت فى الإصابة برأسه وتم نقله على الفور إلى المستشفى، وحرص على مرافقته النجمة زينة وبعض الفنانين وأسرة المسلسل للاطمئنان على صحته.

مسلسل العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، أمير صلاح الدين، أميرة الشريف، لمى كتكت، مدحت تيخة ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.



باسم سمرة في مسلسل العتاولة



باسم سمرة في مسلسل العتاولة



مسلسل العتاولة



مسلسل العتاولة



مسلسل العتاولة



مسلسل العتاولة



مسلسل العتاولة