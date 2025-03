شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد محمود عبد الشكور يشيد بـ محمود حميدة ومالك وطه أبطال ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد الفني محمود عبد الشكور على دور النجم محمود حميدة في مسلسل ولاد الشمس، الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، من خلال حسابه على موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك قائلا:" محمود حميدة في دور بابا ماجد في حلقات "ولاد الشمس"، أحد نجوم دراما رمضان، بأداء يتجاوز إغراء مبالغات وكليشيهات تلك الشخصيات، إلى الإنفعالات المحسوبة، والسيطرة على تعبيرات الوجه، وعلى نبرة الصوت، وعلى لغة الجسد أيضا، التي تعكس ارتياحا ولا مبالاة، مشية رجل متصالح مع نفسه، واثق الخطوة ولا يشعر بالذنب، اختار أن يقتني أرانب، يربّي ويأوي ويطعم، ويطلب المقابل".

وتابع عبد الشكور:" مزيج معقد بين الأبوة الحانية والإدارة الصارمة، واقتناع كامل بأنه امتلك هؤلاء الأولاد، ومن حقه أن يوظفهم كيفما شاء".

وأنهى عبد الشكور منشوره قائلا:" ما أسعدني أن الثنائي أحمد مالك (ولعة) وطه دسوقي (مفتاح ) كانا يؤديان بنفس القوة أمام مشخصياتي كبير مثل حميدة، لأنهما لو كانا أقل، لفشلت مواقف درامية هامة، ولاشك أن المخرج شادي عبد السلام كان له دورا كبيرا في تحقيق هذه النتيجة".



يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء ويعاد الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً ويعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

