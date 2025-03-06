شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين على طريقة هند صبرى في قلبى ومفتاحه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر السنوات ويظل طريقة الحب لمعظم الرجال هو "الأكل"، فمن لا ينسى المشهد الشهير من فيلم أحلى الأوقات الذى طرح في عام 2004، ما بين النجم الراحل خالد صالح، والنجمة هند صبرى، وهى تقول له " عايزة ورد يا إبراهيم، ومتقولش بوكية الورد بعشرين جنيه ونص كيلو الكباب أحسن منه، وأنك شايف أن الكباب رومانسى أكثر من الورد".

يعد هذا المشهد من المشاهد الأيقونية التي تعبر فيها سيدة مصرية عن ما تريده، وانها تفضل الورد على الكباب.

لتأتى النجمة مى عز الدين بعد 21عاما ، وتسأل النجم دياب، ولكن ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل قلبى ومفتاحه نفس السؤال ولكن بطريقة مختلفة، حيث قالت له:"هو انت مسألتنيش ليه عايزة تاكلى إيه؟"، في حالة من الاستغراب منها، وكأن كل ما همه هو أن يخرجا سويا، ولا يراعى ما تريده.

ويجمع المشهدان السابقان نوعان مختلفات من السيدات، ولكن يجمعهما الأحساس بعدم الأهتمام، والتجاهل .



مى عز الدين وهند صبرى

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

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