مي كساب: وزني وصل إلى 108 كيلوغرامًا وعمري ما سألت عن أجور زمايلي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 02:58 مساءً - كشفت الفنانة مي كساب عن الأرقام الأبرز في حياتها وذلك في برنامج "أرقام مع النجوم" مع إيناس الشواف، المُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، وقالت مي كساب إنها كانت متفوقة دراسياً ووصفت نفسها بأنها "كانت شاطرة وفهلوية في المدرسة"، وكشفت عن مجموعها في الثانوية العامة وهو 81 %.

مي كساب: ترتيب اسمي على التتر بيعملي مشاكل

وتحدثت مي كساب عن أرقام الأجور، قائلة إنها لا تركز في لقب الأعلى أجراً موضحة:" عمري ما سألت على أجور زمايلي لأنها أرزاق". وأكملت قائلة:"رقم المشاهدة أهم من رقم الترند اللي بقى بفلوس، كمان رقم الإيرادات بيفرقلي جدا وبصدقه"، موضحة السبب:"من وقت مسلسل أحلام سعيدة وعقبال عوضك بقيت بهتم بأرقام المشاهدة".

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وكشفت مي كساب عن سر خلافاتها بسبب الأسماء على التترات قائلة:"رقم اسمي على التتر بيعملي مشاكل لأني بحسبها على الأصول في حين الناس بتحسبها حسابات تانية للشغل والمجاملات وده بيضايقني بتكون غير منصفة". ووصفت مي السوشبال ميديا بأنها عالم مجهول بالنسبة لها مشددة:"مش بثق فيه وبقى في حملات مدفوعة عشان كده مش بنساق وراها".

مي كساب: مؤمنة أن سن الاربعين هو سن الرشد

وقالت مي كساب إنها مؤمنة أن الأربعين هو سن الرشد، وأن التربية والتعليم وخبرات الحياة هي مقياس الشخصية وليس رقم العمر. وتابعت قائلة:"مكنتش بربط أهداف الحياة برقم عمري، ولكن عندما أصبحت أمًا ندمت. وأنصح إن الجواز يبقى بدري عشان تكبروا مع ولادكم".

وعن سر فقدان وزنها بشكل كبير قالت مي كساب:"لما وصلت لوزن 108 كيلوغرامًا اكتأبت وقررت أعمل عملية"، وكشفت مي كساب أنها دخلت مجال الغناء وهي في عمر 10 سنوات، كما شاركت في فوازير، وأول أجر لها كان 60 ألف جنيه.

مي كساب تشارك بظهور خاص في المداح 5

وفى سياق متصل، تشارك مي كساب بظهور خاص خلال حلقات مسلسل "المداح - أسطورة العهد"، حيث تظهر في نصف حلقات العمل الذي تتواجد من خلاله فقط خلال موسم دراما رمضان 2025، بعدما تم تأجيل مسلسل "نون النسوة" المكوّن من 15 حلقة والذي تعاقدت مي على بطولته وكان مقرراً تصويره وعرضه هذا العام ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت.

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"المداح 5 – أسطورة العهد" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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