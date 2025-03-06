هبة الدري وهنادي الكندري في مسرحية ريد كاربت بهذا الموعد

"ريد كاربت"

آخر أعمال هبة الدري

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آخر مسرحيات عُرضت لـ هبة الدري

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 02:58 مساءً - أعلنت الفنانةعن استعدادتها لعرض مسرحية جديدة "ريد كاربت" خلال عيد الفطر مع زميلتها الفنانة هنادي الكندري.ونشرت هبة الدري بوستر المسرحية وعلقت وكتبت: "كافي بس! ولا بعد! دروبنا بالريد كاربت طويلة ترا ! ماشين وانفرشت لنا وهذه أول خطاوينا".كما شاركت الفنانة هنادي الكندري بوستر العمل بالتعليق نفسه.مسرحية "ريد كاربت" من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد حسين المسلم، وإشراف عام أحمد باسم، وإشراف فني سعود بو عبيد، ومن بطولة: الفنانة هبة الدري، هنادي الكندري، طلال باسم، بالإضافة إلى آخرين .هذا، ويُعرض للفنانة هبة الدري بالموسم الرمضاني الحالي 2025 مسلسل "أبو البنات"، وتلعب فيه شخصية جديدة بالنسبة لها ولأول مرة تقدمها بالدراما الخليجية وهو دور "طقاقة"، والعمل يغلب عليه الطابع الكوميدي.هو مسلسل من بطولة: الفنانة هبة الدري، إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، شيماء علي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمد النجار، كوثر البلوشي، نور محمود، وهو من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج محمد القفاص، وإنتاج باسم عبد الأمير.وآخر مسرحية عُرضت لـ هبة الدري مسرحية "الأقزام السبعة"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد الحملي، وشاركها البطولة: محمد الصيرفي، مرام البلوشي، محمد الحملي، عبد العزيز السعدون، وسالم المفتاح.ومسرحية "طق الجرس طق" من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن الهزيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد الرحمن الهزيم، وكتب نص الأغاني بالمسرحية عبدالله خالد، وهي من بطولة: صمود المؤمن، عبد الرحمن الهزيم، محمد عبد الرزاق عبد الله هيثم، محمد عبد العزيز المسلم، نور الكندري، ريماس صقر، عادل كمال، وفهد العثمان.

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