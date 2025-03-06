خالد صقر يسأل جمهوره عن تصرفه كأب مع عواطف بـ شارع الأعشى والجمهور يتفاعل

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مسلسل "شارع الأعشى"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 02:58 مساءً - شارك الفنانمتابعيه وجمهوره صوراً له من كواليس مسلسل "شارع الأعشى" والمأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى" للروائية بدرية البشر، ومن إخراج عبد الرحمن السلمان، والذي يعرض الآن بالموسم الرمضاني 2025.تضمنت الصور التي نشرها الفنان خالد صقر شخصية "أبو إبراهيم" الذي جسدها بالعمل، وجمعته صور مع عائلته المكونة من ولد وابنتين وزوجته، وعلق وكتب "أبو إبراهيم معه حق باللي سواه مع "عواطف" ولا لا؟أعطونا الإجابة مع ذكر السبب".وتفاعل الجمهور والفنانين وكتب الفنان براء عالم والذي يجسد شخصية "سعد"، وجمعته قصة حب مع "عواطف":" يقولون لو عطيته عواطف كان اعتدل... هم اللي يقولون أنا مالي صلاح".وكتبت إحدى المتابعات: "‏لا صراحة انقهرت.. أبو إبراهيم مفرق المحبين".وكتبت أخرى: "ليش وشو مع "عواطف" لا تقولوا زوجها؟؟ما حضرت الحلقة".وعلق أحد المتابعين وكتب "أبو إبراهيم ما سوى ها لشيء إلا لمصلحة بنته، سوى ها لشيء بعد حركة "سعد" وهذا زواج مو لعب وما تدخل فيه المشاعر... فاللي سواه منطقي جداً لمصلحة بنته وعين العقل".وكتبت إحدى المتابعات "أبو إبراهيم مثل شخصية أبوي بالضبط الله يحفظهم ويطول بعمارهم، كل شيء جديد ينزل يجيبه لنا من زمان لين الحين، ويهمه مصلحتنا والبنت ما تتزوج إلا تخلّص دراستها كاملة لين تنتهي الجامعة معها وما يقصر معنا ومصروفنا، ويفقّد إخواتي حتى وهم متزوجين، أبدعت أستاذ خالد صقر رجعتني لورا، تذكرت أيام زمان وأجواء العائلة اللي قبل وللحين هي بس قبل لذتها غير، معك حق يا أبو إبراهيم، البنت لا تتزوج إلا وهي مخلصة دراستها بهذاك الوقت يصير خير تلقى ولد الحلال اللي أحسن من اللي هي اختارته، بتكون وقتها فاهمة الأبو وش يبي لمصلحة بنته وشهادتها سلاح بعين زوجها، أبو إبراهيم الأب الصالح".وعلق آخر وكتب: "أبو إبراهيم رجل فهيم".وعلق متابع آخر وكتب: "أهم شيء المسلسل جميل جداً جداً مرة حلوة وفي مشهد الهاتف مرة يضحك عمل جداً رائع".وكتبت أخرى: "معه حق ونص في موضوع "سعد" لكن "راشد" تسرع بالموافقة".وكتبت متابعة "يعني عاجبك راشد ذا؟ الله يسامحك بس".وعلقت متابعة أخرى وكتبت: "أبو براهيم أب حقيقي ويهمه مصلحة بناته وبيته ورجل كريم صراحة شخصيته أقيّمها 10/10".فيما كتبت إحدى المتابعات "لا طبعاً ما في أي مبرر لأنه بعد ما رفض "سعد" على طول زوجها "راشد" مع أنه "سعد" ولد جارهم ومو غريب عليهم ويعرفونه من زمان، وغير هذا كله "سعد "يحبها".وعلقت متابعة وكتبت: "أفضل مسلسل لحد الآن في رمضان جداً أبدعت بهذا الدور روعة".وكتب متابع: "أبو إبراهيم صادق بكل شي مدامه خالد صقر".وكتب متابع آخر: "يا أبو براهيم يعني "سعد" فجأة غيرت رأيك فيه ووافقت على "راشد"؟؟ "راشد" رجال موزين بس لونك مطي "سعد "كان تعدل، كسرت قلب "عواطف"."شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، عائشة كاي، لمى عبد الوهاب بالإضافة إلى آخرين.

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