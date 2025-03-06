فيصل العيسى يعلن عن موعد عرض فيلمه السينمائي شباب البومب 2

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 02:58 مساءً - أعلن الفنان فيصل العيسى عن موعد عرض فيلمه السينمائي "شباب البومب 2" بدور السينما في أول أيام عيد الفطر لهذا العام 2025، دون أن يذكر أي تفاصيل عن الفيلم أو ملامح الموسم الثاني له.
ونشر فيديو لبرومو الفيلم وكتب: "بعد نجاح الفيلم الأول ببيع قرابة مليون تذكرة، إليكم إعلان فيلم "شباب البومب 2"، يعرض بجميع صالات السينما في أول أيام عيد الفطر".
وكان الفنان فيصل العيسى قد صرح سابقاً لسيدتي في يوم العرض الخاص لفيلم "شباب البومب 1" في الرياض قائلاً: ركزنا أن يكون الفيلم السينمائي لـ"شباب البومب" مختلفاً عن المسلسل وألا يشبهه نهائياً، ولذلك قمنا بعمل أكثر من فكرة والاستغناء عن أفكار أخرى، وقد أخذ الموضوع الكثير من الوقت إلى حين أن خرجنا بفكرة "الضب"، وقال حينها لن أصرح بأي تفاصيل حتى لا نكشف الأحداث إلى الجمهور، وندع الجمهور لدخول الفيلم لمعرفة سر حيوان "الضب".
والفيلم فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبدالله الوليدي، وهو من إخراج الأميركي يول كاسي.
ونشر فيديو لبرومو الفيلم وكتب: "بعد نجاح الفيلم الأول ببيع قرابة مليون تذكرة، إليكم إعلان فيلم "شباب البومب 2"، يعرض بجميع صالات السينما في أول أيام عيد الفطر".
فيلم شباب البومب والمركز الأول في شباك التذاكر السعوديوكان فيلم "شباب البومب" قد حظي بإقبال جماهيري كبير منذ أول يوم لعرضه في دُور العرض بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تدور أحداثه حول "عامر" الذي يتجادل مع أصدقائه خلال رحلة برية، مما يدفعه للانعزال وقضاء بعض الوقت وحيداً، ولكن يتقابل مع ضب صحراوي يأخذه في رحلة مثيرة وتتوالى الأحداث، واستطاع أن يحقق مبيعات هائلة.
وكان الفنان فيصل العيسى قد صرح سابقاً لسيدتي في يوم العرض الخاص لفيلم "شباب البومب 1" في الرياض قائلاً: ركزنا أن يكون الفيلم السينمائي لـ"شباب البومب" مختلفاً عن المسلسل وألا يشبهه نهائياً، ولذلك قمنا بعمل أكثر من فكرة والاستغناء عن أفكار أخرى، وقد أخذ الموضوع الكثير من الوقت إلى حين أن خرجنا بفكرة "الضب"، وقال حينها لن أصرح بأي تفاصيل حتى لا نكشف الأحداث إلى الجمهور، وندع الجمهور لدخول الفيلم لمعرفة سر حيوان "الضب".
فيلم "شباب البومب"وفيلم "شباب البومب" من بطولة فيصل العيسى، وعبدالعزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، وسلمان المقيطيب، ومهند الجميلي، وفيصل المسيعيد، وعبدالعزيز برناوي، ونواف العبدالله، علياء محمد، مع عدد كبير من ضيوف الشرف نذكر منهم محمد القس، ومها منصور، ومحمد الحجي، ومرزوق الغامدي، وسعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي.
والفيلم فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبدالله الوليدي، وهو من إخراج الأميركي يول كاسي.
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