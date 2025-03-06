بعد 22 عامًا من عرضه.. كواليس استبدال طارق لطفي بأحمد حلمي في فيلم سهر الليالي

طارق لطفي: كنت أتمنى مشاركتي في فيلم "سهر الليالي"

فوجئت باستبعادي من "سهر الليالي"

الشخصية لم تكن كوميدية

قصة وأبطال الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 02:58 مساءً - كشف الفنان، كواليس استبعاده من فيلم، الذي يُعد واحدًا من أبرز الأفلام المصرية في الألفية الجديدة، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، منذ عرضه الأول قبل نحو 22 عامًا.وقال طارق لطفي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، إنه كان جرى الاتفاق معه على تجسيد شخصية "عمرو" التي سبق وقدّمها الفنان أحمد حلمي لاحقًا، "الفيلم ده كنت بحبه أوي، ومن أول الأفلام التي كتبها صديقي تامر حبيب، وكنت معجبًا جدًا بالفكرة دي، ووجودي فيه كان واقع نفسي أعيشه".وأكد أنه فوجئ باستبعاده من الفيلم، بشكلٍ مفاجئ ودون سابق إنذار، "فجأة قالوا لازم نغير طارق، ونجيب حد تاني كوميديان، وتم الاستعانة بالفنان أحمد حلمي، لتجسيد الشخصية التي كان من المفترض أنّ أقدمها.. ده فيلم كان نفسي أشترك فيه، ولازلت أحب هذا العمل حتى الآن".وتابع "صُنّاع الفيلم كانت لديهم رغبة في تقديم الشخصية بشكلٍ كوميدي، رغم أنها لم تكن كوميدية على الورق، وفي النهاية الشخصية التي خرجت على الشاشة ليست كوميدية، بل كانت تمثيل"، لافتًا إلى أن مسيرته الفنية لم تكن تتأثر كثيرًا، حال مشاركته في هذا الفيلم، "كان هيبقى عمل مهم، وأنا بحب هاني خليفة وتامر حبيب في هذا الفيلم جدًا، وأعتقد أن خطواتي في السينما لم تختلف كثيرًا، لأن الفيلم لم يؤثر بشكلٍ كبير على كل أبطاله، ما عدا تامر حبيب، وأنه حقق نجاحًا كبيرًا جدًا".

وتبدأ أحداث الفيلم في الليلة التي يجتمع فيها الجميع في حفل يوم ميلاد ابنة أحدهم "خالد- فتحي عبدالوهاب" و"بيري- منى زكي"، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم؛ حيث إن حياتهم العاطفية شديدة التوتر، يجتمع الرجال الأربعة، ويقررون ترك القاهرة ومشاكلها، والسفر إلى الإسكندرية للاستمتاع وإعادة حساباتهم.

وشارك في العمل الكثير من النجوم، من بينهم: منى زكي، أحمد حلمي، شريف منير، حنان ترك، علا غانم، فتحي عبدالوهاب، وغيرهم, ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.

طارق لطفي يُشارك بـ"العتاولة 2"

وفي سياق آخر، يُنافس الفنان طارق لطفي، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.

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