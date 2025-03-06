ماذا قال أحمد العوضي عن ظهوره مع رامز جلال في برنامجه رامز إيلون مصر؟

تعليق أحمد العوضي على ظهوره مع رامز جلال

قصة وصناع العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 02:58 مساءً - حل الفنان أحمد العوضي ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، وعلق على المقدمة التي استقبله بها الفنان رامز جلال في بداية برنامجه "رامز إيلون مصر"، خاصة بعدما أشار أن زواجه السابق من الفنانة ياسمين عبد العزيز من أجل الشهرة والأَضواء.قالإن استضافته في أولى حلقات البرنامج خطة مدروسة من صناع البرنامج وعلق قائلاً "رامز جلال جايبني في أول حلقة من البرنامج عشان أنا أنجم ضيف عنده، وبرنامج ينجح ويجيب مشاهدات، ولو جاب حد تاني البرنامج مكنش هيجيب مشاهدات"، وقال إنه لم يركز على ما قاله عنه من أجل شقيقه الفنان ياسر جلال الذي تجمعه به علاقة صداقة قوية.وأشار أحمد العوضي إلى النجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل فهد البطل، وقال إنه من أكتر الأعمال نجاحًا في هذا الموسم الرمضاني، مشيرًا إلى أنه يحقق نسب مشاهده عالية أكثر من برنامج رامز جلال نفسه.مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.إقرئي أيضاً.. الأغاني الشعبية سلاح صناع الدراما للدعاية لمسلسلات رمضان 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».