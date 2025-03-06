ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية إلهام شاهين، على الإنتقادات التي طالت تجسيدها شخصية "إعتماد" في مسلسل "سيد الناس"، خصوصاً لناحية المبالغة في الأداء والانفعالات.

وقالت إلهام شاهين: "سعيدة برد الفعل على شخصية "اعتماد"، وحاولت أقدم بيها شخصية الست الجامدة والشريرة بشكل جديد، وأشتغل على كل تفاصيل الشخصية من الصوت للنظرة لكل حاجة، والناس دلوقتي بقت بتخاف من اعتماد وبتستنى تشوف رد فعلها على كل حدث بيحصل في المسلسل. أنا لا أفكر في تقديم أدوار وخلاص، ولكن لازم الدور أو الشخصية اللي أقدّمها تكون مختلفة، خصوصاً إني قدمت العديد من الشخصيات على مدار تاريخي الفني".

كانت هذه تفاصيل خبر إنتقادات تطال إلهام شاهين بسبب دورها في "سيد الناس".. وهكذا ردت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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