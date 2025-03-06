رزان جمال تسحر العيون تحت عنوان الأناقة والشياكة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانبة رزان جمال في احدث إطلالتها على الجمهور من خلال مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بستان اسود طويل و ضيق بتصميم رائع، طرز إليه الزخرفات، ما اضفى عليه طابع الأناقة و الشياكة، و ربطت شعرها على شكل كعكة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانبة رزان جمال الجمهور مجموعة صور من كواليس مشهد حفل زفافها في الحلقة الأخيرة من القدر.

وعلقت رزان معبرة عن حبها لفريق العمل وقالت: "حبيت شارككن شوية صور من البوم عرس نور وزيد، واشكر العيلة الحلوة اللي اكتسبتها بهالرحلة!

الاحتفال بنهاية عرضنا القدر من خلال مشاركة ألبوم زفاف شخصيتي نور وزيد. شكرًا لجميع المنتجين والمخرجين والممثلين وطاقم العمل الذين عملوا بلا كلل على مدار الساعة لإحياء هذا العرض، وطاقم قافلتي على الذكريات التي لا تُنسى ولمشاهدينا على منحنا الكثير من الحب. سأفتقدكم جميعًا".

