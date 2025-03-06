رامي عياش وزوجته داليدا بصورة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان اللبناني رامي عياش.

وظهرت داليديا في الصورة،وهي تقف بجانب رامي، حيث تألقا بملابس أنيقة متشابهة باللون الأسود. إذ ارتدت داليدا طقم أسود بتصميم أنيق، بينما ارتدى رامي بدلة رسمية سوداء مع قميص أبيض.

وتفاعل المتابعون معصورة داليدا ورامي، وأعربوا عن إعجابهم بأناقتهما، وعن محبتهم لهما.

وكان رامي عياش، قد شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو له برفقة زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش.

وظهر رامي في مقطع الفيديو، وهو يغني أغنيته الجديدة "ولا شي" التي طرحها مؤخراً. وظهرت داليدا وهي تغني معه بطريقة عفوية، وهما يتجولان في أحد الشوارع.

وأرفق رامي الفيديو بتعليق كتب فيه: "حتى داليدا عم تغنيها كل النهار"، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أعربوا عن محبتهم لهذه العائلة، وعن إعجابهم بالأغنية الجديدة التي حققت نجاحاً كبيراً.

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