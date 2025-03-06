كيت ميدلتون تتألق بسترة قديمة بعد 18 عامًا

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت كيت ميدلتون في إطلالتها الأخيرة، بسترة قصيرة والتي سبق أن ارتدتها منذ ما يقارب 18 عامًا.
وتألقت كيت في لقاء مفاجئ مع مجموعة من الطلاب في "بونتيبريد" بجنوب ويلز، بسترة عريقة من علامة "رالف لورين"، ونسقت معها تنورة متوسطة الطول مزينة بكسرات خفيفة، وانتعلت حذاء ذي كعب منخفض، وحملت حقيبة يد كبيرة الحجم.
ومن الناحية الجمالية تركت كيت شعرها منسدلا على كتفيها وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة جذابة.
يذكر أن هذه الإطلالة ليست استثناءً في خزانة كيت ميدلتون، إذ اعتادت إعادة تدوير قطعها الفاخرة وارتدائها بطرق متجددة.
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