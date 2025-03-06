هشام ماجد بأول رد على كل من اتهم مسلسل "أشغال شقة جدًا" بالعنصرية

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري هشام ماجد بطل مسلسل "أشغال شقة جداً"، على كل من اتهم المسلسل بالإساءة لبعض فئات المجتمع، وقال: "نحن نحاول طوال الوقت تقديم محتوى يناسب جميع أفراد العائلة، وأي اتهامات بالإساءة أو العنصرية لا تستند إلى دليل".



وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "تفاعلكم"، أن الكوميديا تعتمد على تضخيم بعض المواقف، لكن من دون أن يتم تجاوز الخطوط الحمر، خصوصاً أن الأحداث مقتبسة من الواقع، ولا أحد من القيمين على العمل هدفه الاساءة لأي شخص.

وتابع مشيراً إلى أن البعض قد يكون قد أساء فهم حلقة "سناء"، لكن هدفها كوميديا الموقف فقط، وتقدم باعتذار لكل من شعر بالاهانة، مؤكداً أنه سيتم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار.

وكان المسلسل قد أحدث جدلاً واسعاً، بعد اتهامه بالعنصرية والتنمر، بسبب شخصية خادمة نيجيرية، قدمت شخصيتها بطريقة استفزت البعض، الى جانب ان البعض اعتبر ان بعض المشاهد، تساهم في تشويه صورة المرأة المصرية، وتروّج للانحراف الأخلاقي.