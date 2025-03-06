بن أفليك يريد فرصة جديدة مع جينيفر غارنر.. لكنها ترفض!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صرّح مصدر حصري لموقع “بايج سيكس” (Page Six) أنّ بن أفليك “يرغب في الحصول على فرصة أخرى” مع زوجته السابقة جينيفر غارنر. وأضاف المصدر أنّ “نجم فيلم (Justice League) سيكون منفتحاً على إعطاء الأمور فرصة أخرى مع جينيفر غارنر إذا كان الوقت مناسباً”.

ويقول المصدر في الإطار نفسه: “يعلم بن أنّ الأمر ليس واقعياً في هذا الوقت من حياتهما”، مشيراً إلى أنّه “خرج للتوّ من زواج وأتمّ طلاقه من جينيفر لوبيز، وإنّه مشغول حقاً بالعمل ويركز على هذا الفصل الجديد”.

يُخبر مصدر داخلي آخر أنّ “الشعور ليس متبادلاً من جانب جينيفر غارنر. إنها سعيدة مع حبيبها ولا تفكّر بغير ذلك. لديها علاقة رائعة مع بن في تربية ابنهما صامويل، وهذا هو موقفها في الوقت الحالي”.

وقد شوهد الزوجان السابقان، وكلاهما يبلغ من العمر 52 عاماً، وهما يضحكان أثناء احتفالهما بعيد ميلاد ابنهما صامويل الثالث عشر يوم الأحد الفائت. وقد ظهرا في الصور المنشورة بحالة من السعادة والضحك في حديقة “البينت بول” في لوس أنجليس بينما كان ابنهما يلعب مع أصدقائه.