فيفي عبده تسخر من رقص الممثلات في رمضان: هل قصدت مي عمر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي”، علّقت الفنانة فيفي عبده على تجسيد بعض الفنانات شخصيات راقصات في المسلسلات الرمضانية المعروضة حالياً، مثل: مي عمر، رانيا يوسف ومي القاضي.

وعبّرت فيفي عبده عن دهشتها من تحوّل بعض الممثلات الى راقصات على الشاشة، حيث قالت: “معرفش فيه إيه، دلوقتي الراقصات بيمثلوا، والممثلات هما اللي بيرقصوا”.

وأضافت فيفي عبده بطريقة ساخرة: “ليه ما يدوا العيش لخبازه؟! دول مبيرقصوش، دول جايبنلهم الذكاء الاصطناعي”. مشيرةً الى أن العديد من المشاهد التي تظهر فيها الراقصات بالمسلسلات قد لا تكون حقيقية، واستُخدم فيها الذكاء الاصطناعي.

فيفي عبده، التي تعتبر واحدة من أشهر الراقصات في مصر والعالم العربي، أكدت أن هذا التحول في تقديم الرقصات على الشاشة لا يعكس الواقع بشكل حقيقي، وأن على الراقصات تأدية هذه الأدوار بأنفسهن، وذلك بعد عرض مشاهد ترقص فيها فنانات من دون أن تكن لهنّ خلفية في الرقص، ما جعلها تتساءل عن مدى صحة ذلك وتأثيره في صدقية المَشاهد.