أحمد العوضي يهاجم رامز جلال: ردّ ناري!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “الراديو بيضحك”، الذي تقدّمه المذيعة فاطمة مصطفى عبر إذاعة “الراديو 9090″، ردّ الفنان أحمد العوضي على مقدّمة الفنان رامز جلال في الحلقة الأولى من برنامجه “رامز إيلون مصر” والتي استضافه فيها، واتّهمه خلالها بأنه تزوج من نجمة حتى تكون طريقه الى الشهرة.

وقال العوضي: “رامز جلال في الآخر برنامج وهو استضافني في أول حلقة علشان الناس تتفرج عليه… بيجيب أكتر حد تقيل ولو كان جاب حد غيري كان مش هيجيب مشاهدات، فأنا مش هركز في اللي هو قاله ويكرم من أجل ياسر أخوه ومسلسلي أعلى من برنامجه”.

وكان أحمد العوضي قد وقع ضحية في برنامج المقالب “رامز إيلون مصر”، الذي يقدّمه رامز جلال يومياً في رمضان على شاشة قناة MBC مصر.

وقال العوضي فور وصوله الى البرنامج: “أنا مبسوط إني في برنامج اكتشاف المواهب ده”، لتعلّق المذيعة: “أنا كمان مبسوطة أوي”، بينما ردّ رامز ساخراً: “إحنا مش مبسوطين إحنا خايفين… هنزل لأحمد العوضي ويا رب ما أخدش إجازة مرضي”.

يُذكر أن أحمد العوضي يواصل التألّق في السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل “فهد البطل”، الذي تدور أحداثه حول “فهد” الذي يعمل صنايعياً في معمل للرخام بمنطقة شق الثعبان، بعد هربه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم… ويقع “فهد” في حب زميلته “كناريا”، إلا أن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تشكل عائقاً أمام علاقتهما.

والمسلسل من بطولة: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، محمود البزاوي، عصام السقا، لوسي، عادية رياض، صفوة وغيرهم.