أمل عرفة تُفاجئ الجمهور: “ابني يحمل اسمي أنا”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخل مسلسل “السبع” المنافسة الدرامية بقوة في رمضان، مع نِسب مشاهدة عالية وانتشار جماهيري واسع، لعمل ملحمي حول “الحرية والتمرّد في وجه الطغيان والتجبّر… وقصة الدم والحب خارج كل قيد ومعقول!”.

وتصدّرت النجمة أمل عرفة “تريند” شبكات التواصل الاجتماعي، بدور “ثريا” المرأة القوية التي تفرض كل ما تريده بحزم ودهاء وصلابة شخصيتها، لا سيما بعد أن وصل بها الأمر في أحد المشاهد للقول لزوجها بأن ابنهما يحمل اسمها لا اسمه هو، ما جعل الزوج في حالة من الصدمة.

ويضم العمل في بطولته عدداً من الممثلين، أبرزهم: باسم ياخور وعبد المنعم عمايري وأمل بوشوشة وتيسير إدريس ومرح جبر وحلا رجب ويزن خليل ويزن السيد وطارق مرعشلي ووفاء موصلي وجلال شموط وجفرا يونس وحسن خليل وروعة السعدي وعدنان أبو الشامات وجيني إسبر ودلع نادر وإليانا سعد وعبد الرحمن قويدر وحسام الشاه وجبريل حسام الدين…

يُذكر أن مسلسل “السبع” هو فكرة بشار مارديني، وتأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد وفادي سليم، وإخراج فادي سليم، وإنتاج “غولدن لاين”.