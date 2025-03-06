شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الـ 6 .. هل يكتشف العوضي عمل شقيقته سراً في البارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 5 من مسلسل فهد البطل في نهايتها مشهد جمع كلاً من فهد وشقيقته أخبرها فيه بأنه التقى عمها غلاب مع توفيق وفى نهاية المشهد شم رائحة خمر في زيها، وهو ما دفعه لسؤالها حول السبب وراء تلك الرائحة لتسكت وتنتهي الحلقة عند ذلك، فهل تعترف في الحلقة القادمة له بحقيقة عملها أم تواصل خداعه وتتمكن من ذلك.

أحداث نارية في الحلقة 5 من "فهد البطل".. مواجهة قوية وقرار مفاجئ



استكملت الحلقة الـ 5 من مسلسل فهد البطل في إثارتها، بعدما أتي أحد جيران طليقة عصام السقا "ريكو " وأخبره بانها تمشى في طريق خطاً وأتى له لأنه أبو ابنها.

وهو ما دفع عصام السقا إلى الذهاب لها من أجل قتلها، ولكن قابل العوضى في طريقه وحينما فشل بتهدئته ضربه حتي أغمي عليه، وهدأه فيما بعد.

وظهر الفنان حجاج عبد العظيم خلال أحداث الحلقة الـ 5 من فهد البطل وأظهر لبنته ندمه الشديد على ما فعله من أذية لها مؤكداً أنه ترك موضوع الآثار نهائياً ولن يفكر فيما طلبوه منه بخصوص قتل أكبر ابناءه حتي يفتحوا مقبرة.

ميرنا نور الدين ابنة حجاج عبد العظيم سامحته فيما فعل بالنهاية، وأخبرته بأنها ستسامحه بشرط يتغير.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكرى صادق.

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