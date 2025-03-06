شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب غاز بسيط.. تقرير يكشف أحد أسباب وفاة جين هاكمان وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير من التحقيق المحيط بوفاة النجم العالمى جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا وكلبهما، عن وجود تسريب غاز بسيط في منزله، لكنها لم تكن كافية لتكون مميتة لهم، وذلك بعدما كانت هناك بعض التكهنات بأن الزوجين توفيا بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون من تسرب الغاز.

في بيان صحفي صدر حديثا، أصدر مكتب عمدة مقاطعة سانتا في تحديثًا بناءً على "التحقيق الشامل لشركة نيومكسيكو للغاز بشأن تسرب الغاز وأول أكسيد الكربون في منزل جين هاكمان"، والذي أجري مساء يوم 26 فبراير.

وكشف البيان "لم تكن هناك نتائج مهمة، حيث أصدرت شركة نيومكسيكو للغاز خمس علامات حمراء، وكانت إحدى العلامات الحمراء لتسرب ضئيل (0.33 في المائة من الغاز في الهواء - وهي كمية ليست قاتلة) في أحد المواقد، كما كانت العلامات الحمراء الأربع الأخرى لانتهاكات إنفاذ القانون - لا تنطوي على تسرب الغاز أو أول أكسيد الكربون - تتعلق بسخان مياه وولاعات غاز مثبتة في ثلاثة مدافئ".

أكد مكتب عمدة مقاطعة سانتا في أن النتائج "لا يُعتقد أنها كانت عاملاً في وفاة جين هاكمان أو أراكاوا أو كلبهما"، على الرغم من لك، تم إرسال التقرير إلى مكتب المحقق الطبي "للنظر فيه".

ظهر هاكمان في فيلم Bonnie & Clyde عام 1967 حيث لعب دور أحد رفاق وارن بيتي وفاي دونواي المجرمين، ومن هناك، ظهر هاكمان في سلسلة من الأفلام الناجحة، وفاز بأول جائزة أوسكار له عن دوره في دور جيمي "باباي" دويل في فيلم The French Connection، ثم تبع ذلك بأفلام ناجحة مثل Scarecrow مع آل باتشينو وThe Poseidon Adventure.

واستمرت نجاحاته في الثمانينيات والتسعينيات، مع أفلام مثل Mississippi Burning وNo Way Out وThe Birdcage، وفي عام 1992، فاز هاكمان بجائزة الأوسكار الثانية عن دوره في فيلم الغرب الأميركي Unforgiven للمخرج كلينت إيستوود.