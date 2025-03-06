شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الإعلام الهندي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

قام السيد بريثول كومار، مساعد وزير الإعلام والإذاعة بجمهورية الهند، بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، حيث اطلع على إمكانياتها الكبيرة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام والإنتاج السينمائي.



وكان في استقباله الدكتور هاني أبو الحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، والسيد أحمد سامي بدوي، المدير العام للجنة مصر للأفلام. وخلال اللقاء، تعرّف كومار على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في تسهيل تصوير الأعمال العالمية عبر نظام الشباك الواحد الذي تديره لجنة مصر للأفلام، بدعم كبير من الحكومة المصرية، والوزارات المختصة، والجهات المعنية. وقد أشاد بالخدمات المتقدمة، والإجراءات السلسة، والتعاون الوثيق مع شركات الإنتاج المصرية ذات السمعة الدولية المرموقة.

كما التقى كومار بممثلي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأطقم العمل في أبرز قنواتها، ومنها ON وDMC وCBC والحياة. وخلال زيارته، أعرب عن إعجابه بالإمكانيات الضخمة لاستوديوهات هذه القنوات، والتنوع الكبير، والخبرات الواسعة التي يتميز بها قطاع الإعلام في مصر.

وفي ختام زيارته، وجّه كومار دعوة رسمية إلى الأستاذ عبد الفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، لحضور القمة العالمية لصناعة الترفيه والمحتوى المرئي والمسموع (WAVES)، بالإضافة إلى المعارض وورش العمل المصاحبة لها. ومن المقرر أن تُقام القمة تحت رعاية رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، وذلك في الأول من مايو المقبل بمدينة مومباي، الهند.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لجنة مصر للأفلام ومدينة الإنتاج الإعلامي لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لصناعة السينما العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الإنتاج السينمائي.



مساعد وزير الإعلام الهندي يزورdmc



مساعد وزير الإعلام الهندي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي



مساعد وزير الإعلام الهندي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي



مساعد وزير الإعلام الهندي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المتحدة



مساعد وزير الإعلام الهندي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي



مساعد وزير الإعلام الهندي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي



مساعد وزير الإعلام الهندي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي



مساعد وزير الإعلام الهندي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي