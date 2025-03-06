شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة دياب تعلق على مسلسل قلبى ومفتاحه: بتعرف تشترى ألماظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هاجر الأبيارى زوجة النجم دياب صورة من أحد مشاهده بالحلقة الخامسة من مسلسل قبلى ومفتاحه التي عرضت منذ ساعات، وعلقت عليها قائلة:" بتعرف تشتري الماظ".

وذلك بعدما اشترى أسعد "دياب" سلسلة عيار 18- 55 جرام، وقيراط ونصف ألماظ لطليقته ميار "مى عز الدين" في الحلقة الخامسة من مسلسل قبلى ومفتاحه.



هاجر الأبياري



دياب وزوجته

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

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