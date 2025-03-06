ما بين البطل وما اختلفنا2: هكذا تألقت نور علي في الموسم الرمضاني 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 01:20 مساءً - تتألق النجمة السورية نور علي في الموسم الرمضاني هذا العام من خلال نوعين مختلفين من الدراما التلفزيونية ما بين الدراما الاجتماعية التي تقترب من التراجيديا في مسلسل البطل، والكوميديا السوداء من خلال الجزء الثاني من مسلسل ما "اختلفنا2"

روح طيبة وتفاني للحبيب

تثبت نور علي قدرتها على التنويع ما بين الشخصيات المختلفة من خلال دوريها في المسلسلين، ففي البطل تجسد شخصية مريم الفتاة التي تتفانى في خدمة النازحين، وتتعاطف مع إحدى الأمهات النازحات، فتفعل المستحيل لكي توفر لابنها الرضيع الحليب، حتى وإن جاء ذلك على حساب سلامتها وسمعتها.

كما تجسد شخصية مريم المعنى الحقيقي للحبيبة المخلصة لحبيبها مروان (خالد شباط) والتي تعيش في حيرة ما بين مشاعرها تجاهه ورغبتها في استكمال حياتها معه وبين حبها الشديد لوالدها وأسرتها لدرجة أن تؤجل سفرها مع مروان خارج سوريا ليبدآ حياة جديدة ، لتتنازعها بذلك المشاعر المختلفة تجاه حبيبها من جهة وتجاه أسرتها من جهة أخرى.

نور علي في احدى مشاهد مسلسل البطل - الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل

شخصيات ساخرة

وعلى عكس مريم تقدم نور شخصيات ساخرة ضمن اسكتشات الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي ما اختلفنا، فنراها في الحلقة الأولى بشخصية تماضر المهووسة بطباع الرجل الشرقي والتي تجدها في أبو عكرة (شادي الصفدي)، وتطيعه في كل أوامره، حتى يظهر أشقاؤها الثلاثة ذوي البنية الجسدية القوية، فيتحول أبو عكر إلى عكس ما بدا تماماً لما يشعر به من خوف ورهبة منهم، فيتحول هو لمطيع لأوامر تماضر.

نور علي في أحد مشاهد ما اختلفنا2 - الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل



وفي الحلقة الثالثة تجسد نور شخصية الزوجة التي ترغب في الإنجاب وتلح على زوجها بأن يوافق على رغبتها لكنه يرفض تماماً بسبب حالتهما المادية المتواضعة والتي لا تؤهلهما لتربية طفل وتلبية احتياجاته، وبعد الكثير من المحاولات تنجح الزوجة في النهاية في إقناع زوجها، وتحمل بالفعل وعندما يأتي وقت الولادة، يتعطلان في الطريق بسبب مرور أحد المسؤولين، وعندما يصلان أخيراً إلى المستشفى وتدخل غرفة العمليات، يخرج الطبيب ليفاجئ الزوج بخبر صادم وهو موت الجنين.

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