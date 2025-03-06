بسمة بوسيل ترد على منتقديها: مش ذنبي اني اتجوزت حد مشهور

تعليق بسمة بوسيل على الانتقادات

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"لأ ثواني" أحدث أغاني بسمة بوسيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 01:20 مساءً - علقت الفنانة بسمة بوسيل على حالة الجدل الكبير الذي حققته حلقتها في برنامج "عندي سؤال"، والانتقادات التي وجهت لها بعد حديثها عن زواجها وطلاقها من تامر حسني.أكدت بسمة في حديثها لـ et بالعربي أنها كانت تتحدث خلال اللقاء بطريقة عفوية من قلبها وقالت:"مكنتش عارفة إن الحلقة هتعمل كدة، المفروض انه تم استضافتي عشان اقول حاجة على نجاح اغنية لأ ثواني، والحديث عن مشواري وعودتي للفن، الحلقة مكنتش مخصوص عشاني، كنت بتكلم عن نفسي ومش ذنبي أني كنت متجوزة فنان مشهور".وعن التعليقات السلبية وانتقاد الكثير من الجمهور لها، أكدت أنها لم تنتبه لهذا الأمر، وذلك لأنها أصبحت تعطي لراحتها الأولوية، وقالت نصا "معنديش مشكلة الصراحة مع الكومنتات الناس تعمل اللي هي عايزاه طول ما أنا بعمل اللي مريّحني، أنا كنت مرتاحة في الإنترفيو وحسيت إني طلّعت اللي في قلبي، مضيقتش من الكومنتات، بالعكس طول ما أنا بعمل اللي عايزاه وبحبه، اللي عايز يتكلم يتكلم مش فارق لي طالما أنا مبسوطة جداً".يشار إلى ان بسمة بوسيل أثارت الجدل مؤخرا بتصريحاتها حول المعاناة التي مرت بها خلال زيجتها من الفنان تامر حسني، وأكدت أنها عاشت في حالة من الاكتئاب حيث كانت تمضي يومها نائمة، أو في حالة بكاء متواصل.طرحت بسمة بوسيل خلال الفترة الماضية أغنية "لأ ثواني" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري، مكس وماستر محمد رؤوف، وتقول كلمات الأغنية: "لأ ثواني، كل دا ومش شايف أنّي معاك بعاني؟، كنت ممكن أقولّك إيه؟ ولّا ليه؟، ما انت ما تحطّتش مرّة ف يوم مكاني.. انتظارك.. وانّي استنّى انّي أسمع اعتذارك.. كان ف منتهى الغباء.. ابتلاء .. حُطّ انّي فوقت منّه ف اعتبارك".

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