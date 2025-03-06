أكثر من 25 مليون مشاهدة لـ فيديو بطل "المدينة البعيدة" وهو يرقص

ميرنا وليد - بيروت - شارك بطل المسلسل التركي الشهير "المدينة البعيدة"، أوزان أكبابا، متابعيه فيديو ظهر فيه وهو يرقص في كواليس تصوير المسلسل مع زميله في العمل، وحصل الفيديو على أكثر من 25 مليون مشاهدة في يوم واحد، وما يقارب المليون اعجاب بالاضافة الى 10 الاف تعليق من المحبين، الذين عبروا عن اعجابهم بالشخصية التي يجسدها وهي "جيهان ألبورا".
ويتصدر "المدينة البعيدة" قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في تركيا بنسبة عالية جداً وهي 16.
يذكر أن العمل هو النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"، مع بعض التغييرات والتعديلات في الأحداث والشخصيات.
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