مازن معضم يحمس الجمهور لشخصيته في مسلسله الرمضاني "بدم بارد"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني مازن معضم صورة له من البوستر الاعلاني لمسلسله الرمضاني "بدم بارد" الذي يلعب فيه دور البطولة وعلق كاتباً: "أنس هو واحد من ابطال مسلسل بدم بارد المسلسل الرائع والشيق جداً جداً بتابعوه على قناة لنا وعلى شبكة وطن كل شهر رمضان المبارك مع نخبة من نجوم العالم العربي كتابة بسام جنيد وإخراج عاطف كيوان"

تدور أحداث مسلسل بدم بارد حول شاب يلتقي بفتاة على الكورنيش ويتقربان من بعضهما كثيرًا، لكنه يكتشف بعدها أنها مقتولة منذ 3 سنوات، ويُتهم بقتلها فيحاول إثبات براءته ومحاولة كشف الحقيقة ويدخل في صراعات عديدة .

العمل من بطولة أمل عرفة، وائل شرف، مازن معضم، حبيب غلوم، مرح جبر، ماهر صليبي..