مي عمر تحتفل بتصدر "إش إش" قائمة المشاهدات

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة المصرية مي عمر بتصدر مسلسل "إش إش" قائمة المشاهدات على منصة شاهد، ووجهت رسالة حب لزوجها ومخرج ومؤلف العمل محمد سامي.

وشاركت مي عمر الجمهور صور وثقت فيها نجاحها، وعلقت: "الحمد لله رب العالمين بعد عرض خمس حلقات مسلسل إش إش يحتل المركز الأول علي مستوي العالم في منصه شاهد ب ١٤١ نقطه شكرا للمخرج الخطير الموهوب الرائع برنس الإخراج محمد سامي ... انت مخرج عظيم شكرا من قلبي للجمهور المصري و العربي في كل أنحاء العالم و أتمني أكون دايما عند حسن ظنكم".

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