ميرنا وليد - بيروت - أكدت زوجة الممثل المصري إحسان الترك، تكفل الفنان المصري تامر حسني بتكاليف علاج زوجها، بعد فقدانه القدرة على النطق.

وقالت زوجة إحسان الترك: "زوجي فقد حاسة النطق، وحالته تدهورت، وتامر حسني اتصل بيا وقالي اللي المستشفى تقول عليه أنا هعمله".

وكانت تحدثت زوجة إحسان الترك، عن تراجع حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة، وإصابته بإنسداد في الشرايين بسبب كثرة التدخين، ووجوده في أحد المستشفيات.

وقالت الزوجة إن الممثل أصيب بغرغرينا، وهو معرض لبتر ساقه، بسبب انسداد في الشرايين، لإدمانه على تدخين السجائر، وطلبت من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يتكفل بعلاج إحسان الترك بعد فقدانه النطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.