رابح صقر يجدد تعاقده مع روتانا: شراكة فنية مستمرة ومسيرة نجاح متجددة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جدد الفنان السعودي رابح صقر تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في خطوة تؤكد استمرار العلاقة الوطيدة بين النجم الخليجي والشركة الرائدة في صناعة الموسيقى العربية. ويأتي هذا العقد الجديد ليكرس الشراكة الناجحة التي امتدت لسنوات، حيث كان لرابح صقر بصمة واضحة في تطوير الأغنية الخليجية ورفع مستواها الفني.

إرث فني وتجربة غنية تحت مظلة روتانا

يعد رابح صقر أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية، حيث قدم على مدار مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال الناجحة التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العربية، خاصة من خلال تعاونه المستمر مع روتانا. وقد ساهم هذا التعاون في إنتاج ألبومات وأغنيات حققت انتشاراً واسعاً، كما كان لصقر الأغنية الخليجية دور بارز في تجديد وإثراء الساحة الموسيقية بأسلوبه الفريد وأعماله التي تمزج بين الأصالة والتجديد.

مرحلة جديدة من العطاء والإبداع

مع توقيع العقد الجديد، يستعد رابح صقر لإطلاق مشاريع موسيقية جديدة بالتعاون مع روتانا، والتي من المتوقع أن تحمل بصمته الخاصة وتعزز مكانته كأحد رواد الأغنية الخليجية. وأكدت مصادر مقربة من الشركة أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدارات غنائية جديدة وحفلات ضخمة ومشاريع موسيقية متميزة، تعكس تطور العلاقة بين الطرفين وتلبي تطلعات الجمهور الذي ينتظر بفارغ الصبر أعماله القادمة.

من جهتها، أعربت روتانا عن اعتزازها باستمرار التعاون مع رابح صقر، مؤكدةً أن العلاقة بين الشركة والفنان السعودي تتجاوز حدود التعاقدات التجارية، إذ تعد نموذجاً للشراكة الفنية المثمرة التي تجمع بين الإبداع والدعم المستمر.

نجاح مستمر وتألق متواصل

على مدار العقود الماضية، استطاع رابح صقر أن يثبت نفسه كواحد من أبرز الأسماء في المشهد الغنائي الخليجي، حيث يحظى بجماهيرية واسعة في العالم العربي. ويعود ذلك إلى قدرته على تقديم أعمال فنية متجددة تتماشى مع مختلف الأذواق، إلى جانب حرصه الدائم على الابتكار والتطوير في موسيقاه.

وبهذا التجديد، يستمر صقر الأغنية الخليجية في التحليق في سماء الإبداع، محافظاً على مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات، ومؤكداً أن شراكته مع روتانا ستظل ركيزة أساسية لمزيد من التألق والتميز في الساحة الفنية.