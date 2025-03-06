الصحافة الإنكليزية تسخر من ميغان ماركل: رحلة غرور لا تستحق العناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخرت الصحافة في البلدان الناطقة بالإنكليزية من مسلسل الطبخ الجديد الذي أطلقته ميغان ماركل على نتفليكس، الثلاثاء، واعتبرته محاولة فاشلة من زوجة الأمير هاري للترويج لنفسها.

يتضمن برنامج “With love, Meghan” (“مع الحب، ميغان”) ثماني حلقات، تتابع دوقة ساسكس أثناء عملها في الحديقة وطهي الوجبات اللذيذة في كاليفورنيا.

هذا السيناريو البعيد تماماً عن الأحداث الدرامية التي طبعت حياة الزوجين هاري وميغان منذ انسحابهما الدراماتيكي من العائلة الملكية البريطانية، وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة في عام 2020، يتعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب سطحيته.

وقد وصفت صحيفة “ديلي تلغراف” العمل بأنه “تمرين في النرجسية”.

وكتبت الصحيفة البريطانية: “تدعو ميغان الناس إلى منزلها المفترض”، مشيرة إلى أن المسلسل صُوّر في عقار فاخر جرى استئجاره للمناسبة، ويحتوي على مطبخين نظيفين للغاية.

وأضافت الصحيفة أن ميغن تتلقى “على مدار الحلقات الثماني إطراءات عن مدى عظمتها”.

وأبدت صحيفة “ذي تايمز” استغرابها إزاء تباهي ماركل، وهي ممثلة سابقة تبلغ 43 عاماً، “بثروتها الهائلة ونمط حياتها الاستثنائي” وكأن هذا الأمر “متاح للجميع”.

ووصفت مجلة “فرايتي” الأمريكية المسلسل بأنه “رحلة غرور لا تستحق العناء”، منتقدة ميل الزوجين الأميريين إلى الاعتقاد بأن “اهتمام (الجمهور) سيكون على الموعد بشكل طبيعي”، مهما فعلا.

وقالت المجلة: “ليس هناك ما يكفي لتبرير طول” المسلسل.

منذ تنحّيهما عن واجباتهما الملكية، لم يعد هاري وميغان يحصلان على المنح التي تمنحها المملكة المتحدة للعائلة الملكية.

وقد تقاضيا مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة لبيع حقوق قصتهما.

بعد مقابلة تلفزيونية مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، في عام 2021، اتّهما فيها العائلة الملكية بعدم الترحيب بميغان، الممثلة الأمريكية الخلاسية والمطلقة، في كنفها، أبرم الزوجان صفقة بمئة مليون دولار مع نتفليكس لإنتاج المسلسل الوثائقي “هاري وميغن”.

ويجسّد هذا العمل، الذي طُرح سنة 2022، علاقتهما المتوترة مع العائلة الملكية. ونشر هاري أيضاً سيرة ذاتية تتناول الوضع نفسه.

ومذاك، يحاول الزوجان إعادة التموضع بطريقة أقل إثارة للجدل، ما ولّد اهتماماً أقل بحياتهما الشخصية.

وفي العام الماضي، قررت سبوتيفاي عدم تجديد مدونة بودكاست صوتية تتضمن مقابلات مع ميغان ماركل، بعد آراء سلبية من النقاد.

كما أخفق مسلسل هاري الأخير على نتفليكس عن البولو في الحصول على إعجاب نسبة كبيرة من المتابعين، إذ حصل على درجة 25% فقط على موقع المراجعات الشهير Rotten Tomatoes.