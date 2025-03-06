محمد سامي يرد على ممثل شهير: الدور لم يكن لشخص شاذ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ المخرج محمد سامي على تصريحات الفنان طارق لطفي في برنامج “حبر سرّي” حول رفضه تقديم دور في مسلسل “كلام على ورق” عام 2014 بسبب طبيعته، مؤكداً أن كلام لطفي غير دقيق ومختلَق، ومشدداً على أن الدور لم يكن لشخص شاذ جنسياً، كما ادّعى الأخير.

وكتب سامي عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”: “رداً على كلام طارق لطفي المنتشر اليومين دول، أولًا طارق ممثل محترم وإنسان جميل، واشتغل معايا مرتين في مسلسل “مع سبق الإصرار” ومسلسل “حكاية حياة”، وحقق فيهم نجاح مهم، بعدها عرضت عليه دور في مسلسل “كلام على ورق”، لكن حصل خلاف إنتاجي على الأجر ومساحة الدور، وعمل الدور وقتها الفنان الراحل حسين الإمام، وكان ده من 11 عاماً، يعني في عام 2014”.

وتابع: “فوجئت حالياً بتصريحات طارق لطفي، التي يقول فيها إنه رفض تقديم الدور لأنه كان لشخص شاذ جنسياً، وبدأ يتحدث عن المجتمع وخوفه على الجمهور، وهو كلام غريب جداً، خاصة أن العمل مصوّر وموجود، ويمكن لأي شخص مشاهدته ليتأكد إن الشخصية لم تكن كذلك أبداً”.

وأكد محمد سامي أن طارق لطفي حضر بروفة أداء للشخصية وأُعجب بها، موضحاً: “الدور كان لشخص يعاني من ظروف اجتماعية صعبة، حيث كانت والدته راقصة، وكان يملك ملهى ليلياً، وكان صديقاً مقرّباً لشخصيات العمل، وكان يحب شخصية روجينا، ولم يكن شاذاً جنسياً كما ادّعى طارق”.

واختتم محمد سامي حديثه موجّهاً رسالة الى طارق لطفي إذ قال: “مع احترامي ليك يا طارق، كلامك مختلَق وغير صحيح، والدور موجود ويمكن للجميع مشاهدته، راجع نفسك قبل أن تطلق تصريحات غير دقيقة قد تضر بزملائك، ولو كنت ترفض تقديم دور الشاذ، فأنا قبلك أرفض إخراجه”.