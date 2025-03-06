شكرا لقرائتكم خبر عن سبتمبر المقبل موعد حفل جوائز إيمي الـ 77 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية التلفزيون عن موعد حفل توزيع جوائز إيمي الـ 77، الذى سيعود في 14 سبتمبر المقبل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Hollywood Reporter "، سيقام الحفل في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.



الأيمى

فى نفس السياق كان قد انتقد معجبو الممثل الراحل ماثيو بيري حفل توزيع جوائز Emmy Awards السادس والسبعين، لعدم تضمين ممثل مسلسل Friends الراحل خلال فقرة الذكرى.

وسارع العديد من المعجبين الغاضبين إلى النشر على موقع "X" حول هذا الموضوع، فكتبوا: "هل فاتني الحفل أم لم يعرض Emmy ذكري ماثيو بيري؟"، وأضاف آخر: "كيف بحق السماء لم تشمل جائزة الإيمي ماثيو بيري؟".

ومع ذلك، كشف أحد المعجبين عن سبب عدم إدراج بيري، الذي توفي متأثرًا بالتأثيرات الحادة للكيتامين في أكتوبر 2023، حيث كتب "لم يتم نسيان ماثيو بيري لقد تم إدراجه في حفل Memoriam لعام 2023 في حفل توزيع جوائز Emmys في وقت سابق من هذا العام".