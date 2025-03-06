 عوامل ساهمت في تصدر مسلسل بيت حمولة لـ إلهام الفضالة للترند

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 11:58 صباحاً - نجح مسلسل " بيت حمولة" للنجمة إلهام الفضالة أن يتصدر ترند محرك البحث الشهير "جوجل" وأيضاً منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تزامناً مع عرض حلقاته والتي عرضت مع بداية شهر رمضان، نجاح المسلسل وتعلق شريحة عريضة من محبي الأعمال الدرامية به ولا سيما ممن يهتمون بالمسلسلات العربية له أكثر من سبب، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية:

دراما حقيقة

ولعل السبب الأول وراء اهتمام محبي المسلسلات العربية بهذا العمل الدرامي، هي قصته التي تحدث في الكثير من البيوت والمجتمعات العربية، إذ تدور أحداثه حول شخصية "جميلة" الفنانة إلهام الفضالة وهي سيدة تسعى بشتى الطرق فرض سيطرتها على أبنائها من خلال التدخل في اختياراتهم حال رغبتهم في الزواج، ومن أجل إحكام سيطرتها أكثر قررت جمع أبنائها وزجهتم في منزل كبير تتواجد هي به، جميعها أمور جعلتها تدخل في صدام مباشر مع الجميع تارة ما بين الحدية وتارة أخرى يأخذ هذا الصدام مجرى كوميدياً كما حدث في خلال أحداث الحلقة الخامسة من العمل ، وذلك بعد أن قرر أحد أبنائها وهو "عبد الوهاب" منصور البلوشي قضاء شهر عسل مع زوجته "نوف" شيلاء سبت، لكن المفاجأة الكبرى كانت في وجود آلاء "غرور صفر" برفقتهما بناء على طلب والدتهما جميلة" إلهام الفضالة "، هذا الظهور المفاجئ يثير غضب نوف، التي تتورط في شجار عنيف مع آلاء، يصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، ما يزيد حدة التوتر في علاقتها الزوجية.

وعن سبب وحب " جميلة" للسيطرة على أبنائها، أوضحت بطلة العمل إلهام الفضالة في حوار سابق مع " الخليج 365" سبب ذلك، إذ قالت السيطرة التي تفرضها شخصية "جميلة"، نابعة من الحب الذي أدى إلى الأنانية من تدخلها في حياة أبنائها جميعاً، مكملة "جميلة تبغي الكل تحت جناحها لكن في خطوط درامية عديدة تراجيدي لايت كوميدي كل ابن له خط درامي مع زوجته مع حياته، راح تشوفون عمل اجتماعي جميل جدا جدا بإذن الله".

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الرهان على الوجوه الشبابية

اعتمد صناع العمل في اختيار المشاركين به على مجموعة كبيرة من الوجوه الشبابية من النوعين الشباب والبنات، بل وراهنوا على نجاح العمل بهم، فكان ظهورهم رهاناً وليس مجرد وسيلة للتسويق فقط، وهذا ما تحقق من خلال النص الذي كتب لهم في السيناريو، حيث أظهرهم بشكلٍ مقنع للمشاهد كخط درامي وأداء في ذات الوقت، وكان من بين هؤلاء على سبيل المثال وليس الحصر ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت ، عبد الله البلوشي، منصور البلوشي، شملان العميري، غرور صقر

وفي حوار إلهام الفضالة مع "الخليج 365" تطرقت إلى هذا النقطة ، قائلة إنها تحرص دائماً على تواجد نجوم شبابية على الساحة، لوجود نقص كبير في الأعمار الشبابية، مضيفة: "اللي كانوا في السابق شباب صاروا في الأربعينيات". واختتمت حديثها قائلة: "حريصة على أخذ الشباب وأعطيهم أدوار بطولة تثبت وجودهم في الساحة الفنية بهدف انطلاقتهم، سواء في حق أعمالي أو في حق الأعمال الثانية.

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يمكنكم قراءة .... إلهام الفضالة في حوار خاص لـ"الخليج 365": بيت حمولة به خطوط درامية عديدة وأحرص على دعم الشباب في أعمالي

مسلسل بيت حمولة

في إطار درامي تدور أحداث مسلسل "بيت حمولة"، وتحت سقف واحد مع عائلتها، تتلاعب أم أرملة بحياة أولادها وأزواجهم، مما يثير صراعات حول التقاليد والرغبات الشخصية، وكل ذلك باسم حبها الخانق لهم، والعمل من تأليف جميلة جمعة ومن إخراج سائد بشير الهواري.

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