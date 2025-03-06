بعد تألقه في أشغال شقة جداً.. مصطفى غريب يوجه رسالة لجمهوره

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 11:58 صباحاً - عبّر الفنان مصطفى غريب، عن سعادته للحب الكبير الذي لمسه من جمهور مسلسل "أشغال شقة جداً" تجاه شخصية "عربي" التي يقدمها خلال أحداثه، حيث يعمل كمساعد لـ"هشام ماجد" الذي يقدم شخصية طبيب شرعي يُدعى "حمدي"، ويقع بينهما العديد من المواقف واللقطات الكوميدية، والتي سببها "عربي"، وذلك بسبب نسبة ذكائه المحدودة في تنفيذ طلبات الدكتور "حمدي".

مصطفى غريب لجمهور أشغال شقة جداً: أسف اى حاجة ضايقتكو

وشارك مصطفى غريب محبيه ومتابعيه عبر صفحته على " انستغرام" صورة له من أحد مشاهده بالمسلسل والتي ظهر من خلالها وهو جالس على شاطىء البحر وهو يمارس هواية الصيد، معلقاً " الحمد لله والشكر لله شكرا على محبتكو الكبيرة جدا ، يا رب نبقى قادرين نبسطكو فى وسط ضغوطات الحياة دى اللى ان شاء الله ربنا يقدرنا عليها جميعا واسف لو اى حاجة ضايقتكو، ربنا يفرحكو جميعا ودايما كل الحبايب متجمعين سوا".

رسائل تهنئة

وحرص عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني على تهنئة الفنان مصطفى غريب، لنجاح شخصية "عربي"، من خلال مجموعة من التعليقات كتبوها على منشوره، ومن بين هؤلاء النجمة كندة علوش قائلة " مليون مبروك يا عربي يا جامد "، وأيضاً النجمة الشابة هدى المفتي التي اكتفت بوضع رسوم تعبيرية على هيئة قلوب حمراء تدل على مدى فرحتها بنجاحه في المسلسل.

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مسلسل أشغال شقة جداً

في الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي حمدي (هشام ماجد) وزوجته الإعلامية ياسمين (أسماء جلال) مع السيدات من خلال استعانتهما بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.

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