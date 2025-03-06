كيف ظهرت إسلام مبارك بشكلٍ ضخم في مسلسل أشغال شقة جدًا؟.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 11:58 صباحاً - حظيت الفنانة السودانية إسلام مبارك، بإشادات واسعة طوال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهورها كضيفة شرف، خلال أحداث مسلسل "أشغال شقة جدًا" بطولة الفنان هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب، إذ لفتت الأنظار، وتصدر اسمها تريند منصات التواصل الاجتماعي. طريقة التحدث تطلبت تركيزًا شديدًا وكشفت إسلام مبارك، خلال حوارها مع الإعلامية إنجي علي، على إذاعة "نجوم إف إم"، أبرز التحديات التي واجهتها في تجسيد شخصية "مدينة"، لافتة إلى أنّ طريقة التحدث تطلبت منها تركيزًا شديدًا، لاسيما وأنها كانت تعتمد على تذكير المؤنث، وتأنيث المذكر، "كانت مسألة محتاجة تركيز جامد، خصوصًا أني لا أتكلم بتلك الطريقة في الواقع". التهاب أعصاب اليد ولفتت إلى ارتداء بدلة أسفل ملابس الشخصية، لإظهارها على الشاشة بشكلٍ ضخم، وكذلك طبقات من السيلكون داخل الحذاء، "كنت أشعر أنني إنسان آلي أثناء الحركة، ورغم صعوبتها إلا أنني استمتعت بالتجربة، وذكرياتها ستظل عالقة في ذهني لسنوات طويلة جدًا"، لافتة إلى إصابتها بالتهاب في أعصاب اليد خلال الأسبوع الأول من التصوير، بسبب ضغط البدلة على اليد. كواليس تصوير أول مشهد وأشارت إلى أنّ مشهد السيارة، كان أول مشهد جرى إنجازه في العمل، قائلة: "فوجئت إن ده أول مشهد أصوره، وصورنا بالفعل في منطقة المعادي، وبالطبع أنا لا أحمل السيارة على ذراعي، بل كان هناك ونش لرفعها من على الأرض، لكن الصعوبة تكمن في إبراز حجم المعاناة والمجهود والتعرق على وجهي، وكأني أرفع السيارة بشكلٍ حقيقي، الأمر الذي يُضفي مصداقية على المشهد".

التعاون مع هشام ماجد وأسماء جلال

وأشادت بتعاونها مع الفنان هشام ماجد، في هذا المسلسل، قائلة: "أعطاني مساحة جميلة من التعامل والترحاب مليئين بالمحبة، وأشكره على كل الاحتواء، ولم أشعر بأي غربة في الكواليس، وكأنني وسط أسرتي، وأعتقد أنّ تلك العلاقة اللطيفة أظهرت الشخصيات على الشاشة بمستوى ظريف"، لافتة إلى تخوفهم عليها بعد مشهد سقوط النجفة، وتحديدًا أسماء جلال. مخاوف من خوض التجربة وأكدت أنها كانت متخوفة في البداية من خوض تلك التجربة، وذلك لغرابة الدور عليها، "العمل يعتمد على كوميديا الموقف، والشخصية بالنسبة لي غريبة، ومساحة الكلام ليست واسعة، لكن التوفيق حالفني في هذا المشروع، رغم أن الكلام قليل جدًا وملامحها جادة جدًا، لكنها نالت إعجاب الجمهور".

مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي حمدي (هشام ماجد) وزوجته الإعلامية ياسمين (أسماء جلال) مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. ويُشارك فيه مجموعة من الفنانات كضيوف شرف، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.

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