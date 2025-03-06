النتائج الأولية في تحقيق وفاة جين هاكمان وزوجته.. هل تسرب الغاز هو السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 11:58 صباحاً - وفاة صادمة وغامضة حدثت منذ أسبوع، لنجم هوليوود جين هاكمان، صاحب الأوسكارين، وزوجته، وكلبهما، حيث وجدتهم الشرطة الثلاثة متوفيين في منزلهم، ومن وقتها مازالت التحقيقات جارية، والظنون ما بين وفاة طبيعية أم شبهة جنائية، أم تسريب غاز، وكان السبب الأخير هو الاحتمال الأكبر.

نتائج تحليل تسرب الغاز بشأن وفاة جين هاكمان وزوجته

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لكن السلطات في نيو مكسيكو، أعلنت أمس، أن وفاة جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا، وكلبهما، لم تكن بسبب تسرب الغاز.

وقد صدر بيان من شركة نيو مكسيكو للغاز، بعد معاينة مسرح الوفاة، وأكدت من خلاله أنه لا يوجد أي تسرب غاز في منزل الزوجين، ولكنها أشارت في بيانها أنها وجدت تسربًا ضئيلًا في أحد مواقد الطهي، ولكنها استبعدت أن يكون هذا سببًا للوفاة، وأشار مكتب الشريف بالمقاطعة "لا يُعتقد أن هذه النتائج كانت عاملاً في وفاة جين هاكمان أو بيتسي أراكاوا أو كلبهما".

والآن كل الأصابع تتجه نحو حقيقة أن الوفاة طبيعية، خصوصًا أنه لم يظهر على الزوجين أي علامات خارجية تشير إلى وجود جريمة قتل، وفقًا للتشريح الأولي، كما لم تظهر أي علامات تدل على تسرب أول أكسيد الكربون أو الغاز الطبيعي، بحسب السلطات.

وقال أدان ميندوزا، قائد شرطة مقاطعة سانتا: "إن نتائج اختبار أول أكسيد الكربون لكل من هاكمان وزوجته جاءت سلبية، مما يستبعد على الأرجح أن يكون سببًا محتملًا للوفاة".

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تفاصيل وفاة جين هاكمان وزوجته

يُذكر أن الأسبوع الماضي تم استدعاء الشرطة للمرة الأولى إلى مقر إقامة الزوجين حيث تم العثور على النجم الأمريكي جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا وكلبهما. وقد فارقوا الحياة، وبحسب ما أعلنت ضابطة المعلومات العامة بمكتب عمدة مقاطعة سانتا في دينيس ووماك أفيلا خلال بيان بأن السبب الحقيقي للوفاة لم يتم تحديده بعد، كما أعلن مكتب الشريف لموقع "TMZ" بإن جثتي الزوجين بقيتا في منزلهما لمدة يوم على الأقل قبل أن يتم العثور عليهما متوفيين.

نجوم هوليوود ينعون جين هاكمان

وكان قد نعى المخرج فرانسيس كوبولا صديقه جين، ووصفه بأنه "فنان عظيم"، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "جين هاكمان ممثل عظيم، ملهم ورائع في عمله. إنني حزين على خسارته، وسنفتقد وجوده ومساهمته".

كما نعته أيضًا الفنانة فاليري بيرين والتي شاركته ببطولة فيلم "سوبرمان" عام 1978، ووصفت الممثل الراحل بأنه "عبقري" وواحد من "أعظم من زينوا الشاشة الفضية".

وقد نشرت على حسابها الخاص بـ"X": "كان أداؤه أسطورياً، سوف نفتقد موهبته.. وداعاً يا عزيزي ليكس حتى نلتقي مرة أخرى".

فيما نشر الممثل جورج تاكي نعياً قال فيه: "لقد فقدنا أحد عمالقة الشاشة. كان جين هاكمان يستطيع أن يلعب أي شخصية، وتشعر أنه شخصية حقيقة وليس مجرد تمثيل. سوف نفتقده،و لكن أعماله ستعيش إلى الأبد".

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