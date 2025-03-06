الأميرة آن تحل محل الملك تشارلز في مهمة ملكية

الأميرة آن تحضر حفل تنصيب

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الأميرة آن تتحدث عن حقيقة تقاعدها من الواجبات الملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 11:58 صباحاً - منذ سقوطمن فوق الخيل، وإصابتها إصابة شديدة، لم تعد بنفس النشاط الذي كانت عليه من قبل، حيث كانت شقيقة الملك تشارلز شعلة من النشاط، ودائماً تتواجد في المهام الملكية، ولكن في الفترة الحالية أصبحت زياراتها محدودة، ورغم ذلك حرصتعلى الذهاب مكان شقيقها في إحدى المراسم الملكية، وذلك نظرًا لانشغاله.حضرت، 74 عامًا، مساء أمس، حفل تنصيب في قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، اسكتلندا، نيابة عن الملك.وارتدتزيها البحري التقليدي المزين بالذهب، أثناء توزيعها الأوسمة على المُكرمين في المقر الرسمي للعائلة المالكة في اسكتلندا، وكان ذلك أول حفل تنصيب في العام بقصر هوليرود هاوس.ونشر الحساب الرسمي صوراً للأميرة آن وهي تُسلم الأوسمة، وجاء التعليق كالتالي: "مبروك كل من نالوا التكريم في قصر هوليرود هاوس أمس. ومن بين الحاصلين على التكريم كان هناك نجوم الرياضة ، ناثان ماكوين وساندي لايل".يقام حوالي 30 حفل تنصيب كل عام، ويحضر كل حفل أكثر من ستين شخصًا، والذي يُقام عادةً في قصر باكنغهام أو قلعة وندسور. كما تتم مراسم التنصيب أحيانًا في قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، أو في الخارج خلال الزيارات الرسمية أو الملكية.وتقع هذه المهمة عادةً على عاتق الملك أو أمير ويلز. ولكن هذه المرة كان لدى تشارلز، البالغ من العمر 76 عامًا، مهمة ملكية أخرى، حيث زار سفينة القيادة التابعة للبحرية الملكية قبل إطلاقها إلى الجانب الآخر من العالم.وكانفي زيارة بصفته القائد الفخري لحاملات الطائرات، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عامًا التي يزور فيها ملك سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية في البحر.جاءت رحلته خلال المراحل الختامية للتدريب المكثف للطاقم قبل الإبحار إلى اليابان في مهمة لتعميق العلاقات مع المملكة المتحدة وتعزيز الأمن والاستقرار.

بعد إصابتها الأخيرة -التي تعافت منها- بفقدان مؤقت للذاكرة، أُثيرت بعض التكهنات عن اقتراب الأميرة الملكية من التقاعد وتفكيرها فيه، وهذا ما تحدثت عنه بشكلٍ واضح أثناء زيارتها الأخيرة لجنوب إفريقيا، في يناير الماضي.

في مقابلة جديدة مع رابطة الصحافة، خلال زيارتها التي استمرت يومين إلى جنوب إفريقيا، نفت الأميرة آن تقاعدها عن أدوارها الملكية، حيث لا تخطط لتقليص واجباتها ومسؤولياتها الملكية في السنوات القادمة. وقالت الأميرة لوكالة الصحافة البريطانية: "لا أعتقد أن هناك برنامج تقاعد في هذه الحياة بالذات"، وعن فكرة تقليص المسؤوليات، قالت: "لا أعتقد ذلك".

ومن هنا، يتضح أن الأميرة آن ستسير على خطى والديها؛ الملكة إليزابيث والأمير فيليب، حيث تقاعد الأمير فيليب في سن 96 عاماً في عام 2017، بعد أن أمضى عقوداً كعضو عامل في العائلة المالكة، بينما لم تتقاعد الملكة إليزابيث رسمياً حتى وفاتها، وكان آخر ارتباط لها هو لقاؤها مع رئيسة الوزراء السابقة آنذاك ليز تروس، في 6 سبتمبر 2022، قبل يومين من وفاتها في 8 سبتمبر، عن عمر يناهز 96 عاماً.

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