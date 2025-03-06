مسلسل سيد الناس الحلقة 6.. حبس سلوى عثمان وانكشاف سر أحمد فهيم

عمرو سعد يكتشف سر الـ 12 مليون جنيه

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صدام بين عمرو سعد وأحمد فهيم والسبب ريم مصطفى

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 11:58 صباحاً - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة وكانت البداية بدخول سناء () الحبس بعدما استطاعت اعتماد () إثبات تواجد ذهبها في غرقتها، وسط صدمة من الجارحي () الذي صفع سناء بعدما كان يدافع عنها، ويحاول آسر ابن الجارحي اجبار والده على التدخل وعدم الإبلاغ عن سناء ودخولها الحبس ولكن الجارحي لم يهتم.يظهر في الحارة بعد ذلك الفنانبدور سعفان ومعه رجال مسلحين مصطحبين محسن ضاحي () مقيداً، ويكشف سعفان للجارحي أنه أرسل له 12 مليون جنيه مع محسن ضاحي ثمن زراعة الأفيون، وانتظر أن يُعيد الجارحي، والده إليه بعدما خطفه رشدي أبو العباس (خالد الصاوي) حتى يتسلم الأموال، ليطلب الجارحي مهلة 48 ساعة لإحضار والد سعفان واعطائه له.يمكنكِ قراءة.. بعد طرح أغنية مسلسل "سيد الناس".. أعمال فنية جمعت الشقيقين عمرو وأحمد سعدتشتعل الأمور في الحلقة السادسة من مسلسل "" داخل منزل الجارحي، بعدما وقعت آمنة () بلسانها وكشفت لسارة () أن زوجها مجدي () هو الذي حرق المنزل الكبير الموجود في الحارة، وقتل 9 أشخاص بداخله وأنه كان في لندن هارباً من السجن وسط صدمة كبيرة من سارة التي تدخل وتواجه زوجها بما قالته أمنة ولم يستطع مجدي انكار ذلك رغم محاولاته للتهرب من الإجابة.يعترف مجدي أنه أحرق المنزل بالكامل وقتل كل من بداخله بدافع الانتقام لزوجته والحصول على حقها بعدما تم قتلها، ويسمع أبناؤه حديثه مع والدتهما وسط صدمة أيضاً بعدما اكتشفا أن والدهما قاتل، ويخرج مجدي ويذهب إلى منزل آمنة ويعنفها على أخبار زوجته بسر المنزل المحروق ويؤكد لها بأنها هي التي كانت مقصودة بالقتل من 20 جنيه ولكن فتاة أخرى ماتت بدلاً منها.يدخلويدافع عن زوجته ويهدد مجدي اذا تحدث أو دخل منزله مرة أخرى سيكسرها ويبدأ صدام كبير بين الجارحي ومجدي الكاره للجارحي من الأساس، ويطلب مجدي انهاء جميل الحسابات التي تركها والده مفتوحه وبعدها يتم الانفصال وكل واحد في مكان بعيد عن الثاني ويخبره بانه لا يصدق ان فتحية توفت، لتسأل آمنة من جديد عن فتحيه، ليرد الجارحي عليها غاضباً بأنها اذا فتحت هذا الموضوع سيعيدها إلى منزل والدها.تابعي أيضاً.. الأغاني الشعبية سلاح صناع الدراما للدعاية لمسلسلات رمضان 2025

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس؛ يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ ما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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